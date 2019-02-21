الاستعلام عن مخالفات المرور عن طريق بوابة أبشر برقم الهوية السعودية أو الإقامة + رابط تسجيل الدخول...

أتاحت وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية خدمة عبر موقعها الإلكتروني وهي خدمة أبشر أعمال المرور وهي تلك الخدمة التي تتيح لكل المواطنين السعوديين بالإضافة إلى الوافدين عبر موقع بوابة أبشر الاستعلام عن مخالفات المرور إلكترونياً وذلك بإستخدام رقم الهوية. كما أنه ليست خدمة الإستعلام عن المخالفات المرورية في السعودية هي الخدمة الوحيدة التي تقدمها بوابة أبشر أعمال المرور لكنها تقدم أيضا خدمة الاستعلام عن التصاريح كذلك كافة الأمور التي تخص التعامل مع المرور السعودي والعديد من الخدمات المرورية الأخرى التي تخص مرور السعودية في خدمة كما أوضحنا يُطلق عليها “أبشر أعمال المرور“.

موقع وزارة الداخلية السعودية بوابة أبشر

هذا ويُعد موقع وزارة الداخلية السعودية أو كما يُطلق عليها بوابة أبشر أحد أرقى مواقع الخدمات الإلكترونية في المملكة العربية السعودية نظرا لما يُقدمه الموقع بوابة أبشر من خدمات للمواطنين السعوديين والوافدين من الخارج برقم الهوية أو رقم الإقامة. هذا ويُقدم الموقع خدمات خاصة بالمرور والجوازات وكذلك الأحوال المدنية واستقدام العائلات كذلك تصاريح الأسلحة المُختلفة وغيرها من الخدمات والتي نستعرضها فيما بعد سوياً.

استخدام خدمة أبشر أعمال المرور للإستعلام عن مخالفات المرور في السعودية

هذا ويتيح هذا النظام لكافة المواطنين بالإضافة إلى الوافدين من خارج السعودية إمكانية الإستعلام عن مخالفات المرور عن طريق استخدام رقم الهوية للمواطنين أو إستخدام رقم الإقامة للوافدين من خارج المملكة العربية السعودية “الغير سعوديين” هذا مع وضع تحذير لأي محاولة لتسجيل الدخول ببطاقة هوية خاصة بشخص آخر بإن هذه الخطوة تكون غير قانونية.

كما ذكرنا فإن هذه الخدمة مُتاحة للجميع سواء كانوا وافدين أو مواطنين وذلك عبر تسجيل الدخول إلى موقع وزارة الداخلية السعودي: الدخول إلى بوابة أبشر عبر موقع وزارة الداخلية السعودي

كيفية تسجيل الدخول على موقع بوابة أبشر للخدمات المرورية في السعودية

هذا ولكي تقوم بتسجيل الدخول إلى موقع بوابة أبشر الخاص بـ “الإستعلام عن المخالفات المرورية” وإتمام كافة المعاملات الخاصة بالمرور بالمملكة العربية السعودية عليك اتباع الخطوات التالية:

خدمات بوابة أبشر السعودية

بوابة أبشر للاستعلام عن مخالفات المرور في السعودية

هذا ولا تقتصر خدمات بوابة أبشر أعمال المرور على معرفة المخالفات المرورية في السعودية فقط لكنها تُتيح أيضا لكافة المستخدمين إلكترونيا القيام بكافة أعمال وخدمات المرور مثل:

الإستعلام عن مخالفات المرور

نقل الرخصة

تجديد رخصة القيادة برقم الهوية

تجديد هوية المُقيم

تجديد استمارة المركبة

خدمات الجوازات وتجديد جواز السفر السعودي

الاستعلام عن التصاريح مثل تصريح الحج وخلافه.

الإستعلام والتقديم على تأشيرة الزيارة العائلية.

خدمات أبشر أعمال المرور المرورية بالسعودية

هذا ومن أجل تحديد الخدمات المرورية التي تقدمها بوابة أبشر عبر موقع وزارة الداخلية السعودي والتي على سبيل المثال نذكر منها:

الإستعلام عن المخالفات المرورية

الإستعلام عن تفاصيل المخالفة المرورية

الإستعلام عن صلاحية التأمين على المركبات

حجز موعد لخدمات المرور

أبشر الخدمات المرورية وأعمال المرور في السعودية

هذا كان بإيجاز أهم ما يتعلق بـ “بوابة أبشر أعمال المرور” لـ الاستعلام عن مخالفات المرور السعودية عبر الإستعلام الإلكتروني بموقع وزارة الداخلية السعودي. هذا ولا تعد خدمات المرور فقط هي الخدمة التي تُقدم في السعودية إلكترونيا فهناك أيضا فاتورة الكهرباء الإلكترونية التي تصدر عن شركة الكهرباء السعودية إلكترونيا وهو ما استعرضناه سويا على موقع نجوم مصرية من خلال المقال التالي طريقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء الإلكترونية بعد التعريفة الجديدة و رابط موقع الشركة السعودية للكهرباء

الإستعلام عن تفاصيل المخالفة المرورية برقم الهوية

هذا وكما ذكرنا لا تقتصر خدمات بوابة أبشر الإلكترونية عبر موقع وزارة الداخلية السعودي من الاستعلام عن مخالفات المرور على المركبة أو رخصة القيادة بل تمكن أيضا المستخدمين من معرفة كل تفاصيل كل مخالفة مرورية من المخالفات المختلفة وذلك باستخدام رقم الهوية ورقم المخالفة التي تم تحريرها وذلك عبر استخدام خدمات بوابة أبشر الإلكترونية لمعرفة تفاصيل المخالفة المرورية عبر الرابط التالي: معرفة تفاصيل المخالفة المرورية برقم الهوية عبر بوابة أبشر موقع وزارة الداخلية.

معرفة تفاصيل المخالفة المرورية برقم الهوية عبر بوابة أبشر موقع وزارة الداخلية

الاستعلامات الإلكترونية الأحوال المدنية بوابة أبشر

هذا وتقدم بوابة أبشر عبر تبويب الاستعلامات الإلكترونية عبر موقع وزارة الداخلية السعودية خدمة الأحوال المدنية والتي منها

الإستعلام العام عن أحقية القيام بالحج

الإستعلام عن صلاحية الهوية

خدمة الإستعلام عن المُعاملات المُتداولة

حجز موعد لدى الاحوال المدنية.

الإستعلامات الإلكترونية الأحوال المدنية

هذا وكما استعرضنا فإن خدمات بوابة أبشر خدمات لا تقتصر على الاستعلام عن مخالفات المرور أو خدمات المرور بصفة عامة لكنه هناك العديد من الخدمات الأخرى التي تقدمها الحكومة السعودية ووزارة الداخلية السعودية عبر موقع وزارة الداخلية السعودية وبوابة أبشر وللمزيد تابعونا بخصوص خدمات بوابة أبشر الإلكترونية.

الإستعلام عن صلاحية التأمين على المركبات برقم الهوية السعودية عبر بوابة أبشر

هذا وكما ذكرنا فإنه من ضمن خدمات بوابة أبشر المرورية عبر موقع وزارة الداخلية السعودي خدمات أخرى أكثر من معرفة المخالفات المرورية على المركبات فإن من تلك الخدمات هي خدمة معرفة صلاحية التأمين على المركبات وذلك باستخدام رقم الهوية السعودي ورقم اللوحة المرورية الخاصة بالمركبة وذلك باتباع الرابط التالي من بوابة أبشر المرورية وموقع وزارة الداخلية لمعرفة صلاحية التأمين على المركبات برقم الهوية السعودية.

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حجز موعد في المرور السعودي برقم الهوية السعودية عبر بوابة أبشر

هذا وتتيح وزارة الداخلية السعودية وعبر موقعها الإلكتروني “بوابة أبشر” إمكانية حجز موعد في وحدات المرور السعودية وذلك باستخدام رقم الهوية السعودي أو رقم الإقامة السعودي وذلك بزيارة هذا الرابط وبهذه الطريقة يمكنكم مراجعة وحدة المرور التابعين لها.

تابعونا لمزيد من التفاصيل بشأن الاستعلام عن مخالفات المرور عبر بوابة أبشر الإلكترونية وموقع وزارة الداخلية السعودي.

الخدمات الإلكترونية لبوابة أبشر موقع وزارة الداخلية السعودية

هذا وأتاح موقع وزارة الداخلية السعودية عبر بوابة أبشر عدد من الخدمات عبر تبويب الخدمات الإلكترونية ومنها الخدمات التالي ذكرها:

الاستعلام عن التأمين الصحي

خدمة بياناتي

الإبلاغ عن الوثائق المفقودة

خدمة طلب وثيقة بدل فاقد

الإستعلام عن أحقية القيام بالحج

حجز موعد

خدمة تقدير

الخدمات الإلكترونية من بوابة أبشر موقع وزارة الداخلية السعودية

ونستعرض سوياً كل ما نحتاج إليه فيما بعد.

الإستعلام عن خدمات التأمين الصحي عبر بوابة أبشر موقع وزارة الداخلية السعودية

هذا وكما ذكرنا فمن الخدمات الإلكترونية التي تُقدمها وزارة الداخلية السعودية عبر بوابة الخدمات أبشر هي خدمة الإستعلام عن خدمات التأمين الصحي والتي يمكنك الإستعلام عنها بزيارة (خدمات التأمين الصحي عبر بوابة أبشر) تسجيل الدخول كما في الصورة بإستخدام إسم المُستخدم أو رقم الهوية وكلمة المرور الخاصة بك في بوابة أبشر خدمات.

ومن ثم يمكنك الإستعلام عن كافة الخدمات الخاصة بالتأمين الصحي عبر بوابة أبشر خدمات.

خدمات الجوازات بوابة أبشر خدمات موقع وزارة الداخلية السعودية

هذا وكما ذكرنا فإن من الخدمات التي تُقدم عبر بوابة أبشر هي خدمة الجوازات والتي تُقدم من تبويب الاستعلامات الإلكترونية حيث يُمكنكم الاستعلام عن النقاط الآتية عبر موقع وزارة الداخلية السعودية “بوابة أبشر للجوازات”

الإستعلام العام عن أحقية القيام بالحج

الإستعلام عن العمالة الجديدة والزائرين

الإستعلام العام عن البصمة

الإستعلام عن وصول العمالة

الإستعلام عن صلاحية التأمين الصحي للمقيمين فقط

الإستعلام عن حالة تأشيرة خروج وعودة

الإستعلام عن صلاحية الإقامة

حجز موعد في الجوازات السعودية.

الخدمات الإلكترونية بوابة أبشر خدمات المرور في السعودية

هذا وعبر بوابة أبشر يمكنكم التعامل على خدمات المرور المُختلفة عن طريق تبويب الخدمات الإلكترونية في بوابة أبشر خدمات وموقع وزارة الداخلية السعودية

الإستعلام عن وثيقة تأمين المركبة

إلغاء مُستخدم للمركبة

إضافة مُستخدم للمركبة

الإستعلام عن تفاويض المركبات التفاويض على مركبات أملكها مركبات أنا مفوض عليها

طلبات تفويض بانتظار الموافقة طلبات تفويض قيادة طلبات تفويض مُستخدم فعلي

خدمة المركبات

تجديد رُخصة القيادة.

أخبار إمارات مناطق السعودية

الخدمات الإلكترونية بوابة أبشر خدمات موقع وزارة الداخلية السعودية -خدمات المرور

هذا ويستعرض الموقع الخاص بوزارة الداخلية السعودية عبر بوابة أبشر خدمات أخبار الإمارات السعودية المُختلفة من تبويب “الإمارات”

أخبار الإمارات السعودية من موقع وزارة الداخلية السعودية بوابة أبشر

ومن هذه الإمارات إمارة منطقة مكة وتبوك والمدينة المنورة والرياض وغيرها من المناطق السعودية المُختلفة والتي تجدوها في الصورة الموضحة عاليه. هذا وسنوافيكم بمزيد بشأن بوابة أبشر خدمات وموقع وزارة الداخلية السعودية.

خدمات موقع وزارة الداخلية السعودية عبر بوابة أبشر خدمات

لازلنا عبر موقع نجوم مصرية باستمرار نقوم بتغطية كافة مايخص موقع بوابة أبشر خدمات التي تقدمها البوابة عبر بوابتها وموقع وزارة الداخلية السعودية والتي منها يُمكنك الإطلاع عبر قائمة ديوان الوزراة على الآتي:

الاستعلام العام عن رصيد مدفوعات الخدمات المتبقي

الاستعلام عن التعاميم

الاستعلام العام عن المعاملات

خدمات الجوازات عبر بوابة أبشر موقع وزارة الداخلية السعودية

هذا بالإضافة للعديد من الخدمات التي تقدمها بوابة أبشر خدمات لخدمات الجوازات والتي نسرد منها الآتي: