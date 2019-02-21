الداخلية السعودية تنفذ حكم القتل تعزيرا لصومالي سرق 7 منازل وأغتصب 4 نساء

في إطار الدور الذي تقوم به وزارة الداخلية من حفظ الأمن وتنفيذ أحكام القضاء، تم اليوم تنفيذ حكم القتل تعزيرا بمدان صومالي الجنسية مقيم في منطقة جدة، بعد أن تم إلقاء القبض عليه وإدانته في عدة جرائم تمثلت في الترصد لعدد 7 منازل خلال فترة الصباح، والتهجم عليها وسرقتها ثم التعدي على أربع نساء واغتصابهم تحت تهديد السلاح الأبيض، ثم الاستيلاء على ما بحوزتهم من مبالغ مالية ومجوهرات وأجهزة جوال.

الداخلية تنفذ حكم القتل في سارق ومغتصب

وكان البيان الذي صدر اليوم من وزارة الداخلية السعودية والذي أعلن وعلق على تنفيذ حكم القتل تعزيرا قد استشهد بقوله تعالى :

” إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ”

ثم تابع البيان شرح ملابسات القضية التي أدين بها عبد الله أبو بكر صديق، الصومالي الجنسية، حيث أستغل الجاني وجود أصحاب المنازل في فترة الصباح داخل دوامهم وتهجم على المنزل وأستولي على ما به بعد أن أقدم على فعل فاحشة الزنا بأربعة من النساء تحت تحديد السلاح الأبيض.

وتابع البيان جهود القبض عليه والتحقيق معه وإثبات الجريمة عليه، ثم حكم المحكمة الجزائية بقتله تعزيرا، وصدور الأمر الملكي بالتنفيذ، ثم التنفيذ اليوم الخميس الموافق 16 /6 /1440 بمنطقة مكة المكرمة.