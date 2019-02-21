شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ حُكم القتل تعزيراً بـ 3 مهربين ومروجين للمخدرات بمحافظة جدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أصدرت وزارة الداخلية اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيراً بثلاثة مهربين ومروجين للمخدرات بمحافظة جدة وهم: 1- مصطفى محمد عبده باري 2 - حسين علي حسين 3 - حسن محمد علي - يمنيي الجنسية -، وذلك لقيامهم بجلب كمية من الحشيش المخدر وكمية من مادة الميثامفيتامين المحظورة وترويج كمية أخرى من الحشيش المخدر. وتم تنفيذ حُكم القتل في الجُناة اليوم الخميس 16 / 06 / 1440 هـ، في محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة.



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