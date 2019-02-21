شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ حُكم القتل تعزيراً بـ 3 مهربين ومروجين للمخدرات بمحافظة جدة والان مع التفاصيل
وتم تنفيذ حُكم القتل في الجُناة اليوم الخميس 16 / 06 / 1440 هـ، في محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة.
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