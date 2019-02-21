شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ حُكم القتل تعزيراً في جان سرق 7 منازل وفعل الفاحشة بـ4 نساء تحت تهديد السلاح والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (جدة)

أصدرت وزارة الداخلية اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حُكم القتل تعزيراً بحق الجاني عبدالله أبو بكر صديق (صومالي الجنسية) وذلك لقيامه بالترصد لسبع شقق سكنية والسطو عليها صباحاً مستغلاً فترة دوام أصحابها وفعل فاحشة الزنا بأربع نساء بالقوة تحت التهديد بالسلاح الأبيض (سكين) وسلب ما بحوزتهن من مبالغ مالية ومجوهرات وأجهزة اتصال (نقال).

وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض عليه وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جرائمه, وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه ولأن ما قام به المدعى عليه فعل محرم وضرب من ضروب الحرابة والإفساد في الأرض فقد تم الحكم بقتله تعزيراً, وأٌيد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا, وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه.

وتم تنفيذ حُكم القتل تعزيراً بحق الجاني اليوم الخميس 16 / 06 / 1440 هـ، في محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة.