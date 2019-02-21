شكرا لقرائتكم خبر عن «سلمان للإغاثة» يوزع 1,000 سلة غذائية لمتضرري الفيضانات في الصومال والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (هيران)

قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم، بتوزيع 1,000 سلة غذائية عاجلة تزن 74 طنًا، للمتضررين من الفيضانات في مدينة بلدوين بإقليم هيران في الصومال، يستفيد منها 36,000 فرد.

وتأتي هذه المساعدات ضمن الجهود الإنسانية والإغاثية المتنوعة التي تقدمها المملكة من خلال المركز في العديد من الدول المحتاجة والمتضررة.