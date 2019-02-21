شكرا لقرائتكم خبر عن «سلمان للإغاثة» يوزع 1,024 صندوق تمر في منطقة العند بمحافظة لحج والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (لحج) وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم 1,024 صندوق تمر في منطقة العند التابعة لمديرية تبن بمحافظة لحج، استفاد منها 6,144 فرداً. وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم 1,024 صندوق تمر في منطقة العند التابعة لمديرية تبن بمحافظة لحج، استفاد منها 6,144 فرداً. وتأتي هذه المساعدات في إطار المشروعات المتعددة التي يقدمها المركز لأبناء الشعب اليمني في جميع محافظاته دون تمييز.



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