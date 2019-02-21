أمير الشمالية يوجِّه بافتتاح جسر المطار بمحافظة طريف خلال شهر

أصدر أمير منطقة الحدود الشمالية، الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، توجيهًا، أمس الخميس، بافتتاح جسر المطار شرق محافظة طريف، وتطوير المناطق المحيطة به خلال شهر، والعمل على تحسين الرؤية البصرية للجدران الاستنادية الممتدة على الطريق.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية على المشروع أمس، والوقوف على سير أعمال الشركة المنفذة للطريق، الذي يستهدف تسهيل الحركة المرورية من وإلى فرع الجامعة والمطار.

من جانبه، ثمن مدير إدارة النقل في المنطقة المهندس ماجد الشمري، متابعة أمير منطقة الحدود الشمالية لانتهاء أعمال المشروع أمام عبور المركبات، وتسهيل حركة السير، مشيرًا إلى أن الطريق يعد من أهم الطرق الرئيسة في محافظة طريف.

وكان أمير منطقة الحدود الشمالية، دشن، الاثنين المنصرم، معرض المشروعات التنموية والبلدية والخدمية في محافظة طريف والبالغ عددها 28 مشروعًا وتقدر قيمتها بنحو 238 مليون ريال.

ولدى وصوله مقر الحفل، دشن أمير المنطقة معرض المشروعات البلدية والخدمية، وتجول بداخله وناقش المشروعات واطلع على مخططات المشروعات التي تشتمل على مشروعات بلدية والشؤون الإسلامية وخدمات المياه وفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والكهرباء، والخدمات الصحية.

ورفع أمير المنطقة في كلمته خلال الحفل، أسمى عبارات التقدير وصادق العرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين، على ما تحظى به منطقة الحدود الشمالية من اهتمام ورعاية أسوةً بمناطق المملكة جميعها.

وأشار أمير المنطقة إلى أهمية متابعة المشروعات وخدمة المواطن وضرورة العمل على توفير كل ما يحتاج إليه أهالي المحافظة من مشروعات البنى التحتية والمشروعات التنموية.

وتضمن الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة، تلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم كلمة الأهالي ألقاها ممدوح الخمسان، عبَّر فيها باسم أهالي محافظة طريف عن تقديرهم لأمير المنطقة على الزيارة وتفقده أحوالهم وتلمس احتياجاتهم، داعين الله أن يديم على بلادنا أمنها ورخاءها.