الخبير الحصيني يتوقع حالة الطقس خلال إجازة نهاية الأسبوع

توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، أجواءً معتدلة نهارًا في إجازة نهاية الأسبوع، تميل للبرودة ليلًا، مشيرًا إلى عدم وجود غبار يومي الخميس والسبت، مع وجود غبار يوم الجمعة.

وقال الحصيني عبر حسابه بموقع التواصل تويتر، إن الأجواء المتوقعة -بإذن الله- في إجازة نهاية الأسبوع، هي أجواء جيدة معتدلة نهارًا، تميل للبرودة أول الليل، باردة آخره، ولا توجد فرصة للغبار يومي الخميس والسبت، أما غدًا الجمعة؛ فمتوقع نشاطًا للرياح من متوسطة إلى شبه قوية، على أجزاء من الوسطى لا تمنع من التنزه، مع توقع أمطار على المرتفعات الغربية والجنوبية.

وأوضح الباحث في الطقس، أن يوم السبت هو أول أيام سعد بلع (العقرب الثانية) والنجم السابع من الشتاء، وأيامه 13 يومًا وهو آخر أنواء الشتاء، مضيفًا أنه يسمى بـ«عقرب الدم»؛ دلالة على أن برده يدمي ولا يقتل، لكن أحيانًا برده يكون شديدًا يضر المزروعات إذا ما هبت رياح أصلها قطبي أو سيبيري، مشيرًا إلى أن الأمطار تكثر فيه.

وتابع الحصيني قائلًا: إن العرب تقول «إذا طلع بلع اقتحم الربع -ولد الإبل- ولحق أهله الهبع- هو ولد الإبل آخر النتاج- وصيد المرع وصار في الأرض لمع - من العشب»، أما العامة فتقول «إذا طلع الحوت البرد يموت»، مضيفًا أنه يكثر فيه الفقع، ويكون وقت دخول صلاة الظهر قد بلغ أقصى مدى له في التأخر طوال العام، وفيه هجرة الدحروج المطوق.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت في تقريرها لطقس اليوم الخميس، استمرار تأثير العوالق الترابية والأتربة المثارة التي تؤثر على مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران والأجزاء الشرقية من مناطق عسير، والباحة ومكة المكرمة.

في حين تكون السماء غائمة جزئيًا قد تتخللها سحب رعدية على المرتفعات الجنوبية الغربية، ولا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على أجزاء من شمال المملكة والمرتفعات الجنوبية الغربية.

وأشارت الهيئة في تقريرها، إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وجنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف المتر، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة وتتحول بعد الظهيرة إلى شمالية شرقية، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.