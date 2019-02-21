سياسي / اهتمامات الصحف الباكستانية



إسلام آباد 16 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 21 فبراير 2019 م واس

أبرز الصحف الباكستانية الصادرة اليوم، دعوة باكستان للهند، إلى حل القضايا العالقة عبر الحوار بدلاً من تصعيد التوتر العسكري، ورفض الهند عرض رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، بشأن إجراء تحقيقات حول الهجوم الذي وقع الأسبوع الماضي في إقليم كشمير.

وأخبرت عن فشل الهند في إقناع المجتمع الدولي بوقوف باكستان وراء الهجوم في كشمير، وفشل إيران في تحميل باكستان مسؤولية الهجوم على الحرس الثوري في زاهدان.

وأشارت صحف الخميس إلى مطالبة الأمم المتحدة والصين من الهند وباكستان بضبط النفس والحد من الدخول في صدام عسكري.

واهتمت برغبة باكستان في تعزيز العلاقات الثنائية مع المغرب والعراق في مختلف المجالات.

وتناقلت الصحف أنباء لقاء رئيس الوزراء الباكستاني بوفد من البرلمان البريطاني واستعراض سبل تعزيز العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وفي الشأن الداخلي أخبرت عن اعتقال مكتب الاحتساب الوطني رئيس برلمان إقليم السند سراج دراني على خلفية قضايا فساد مالي.

وعرجت صحف باكستان على قلق مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، إزاء تصعيد السلطات الحكومية في الهند أعمال العنف والانتقام ضد الأقليات الدينية لاسيما المسلمين في كشمير.

// انتهى //

12:24ت م

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إسلام آباد 16 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 21 فبراير 2019 م واسأبرز الصحف الباكستانية الصادرة اليوم، دعوة باكستان للهند، إلى حل القضايا العالقة عبر الحوار بدلاً من تصعيد التوتر العسكري، ورفض الهند عرض رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، بشأن إجراء تحقيقات حول الهجوم الذي وقع الأسبوع الماضي في إقليم كشمير.وأخبرت عن فشل الهند في إقناع المجتمع الدولي بوقوف باكستان وراء الهجوم في كشمير، وفشل إيران في تحميل باكستان مسؤولية الهجوم على الحرس الثوري في زاهدان.وأشارت صحف الخميس إلى مطالبة الأمم المتحدة والصين من الهند وباكستان بضبط النفس والحد من الدخول في صدام عسكري.واهتمت برغبة باكستان في تعزيز العلاقات الثنائية مع المغرب والعراق في مختلف المجالات.وتناقلت الصحف أنباء لقاء رئيس الوزراء الباكستاني بوفد من البرلمان البريطاني واستعراض سبل تعزيز العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.وفي الشأن الداخلي أخبرت عن اعتقال مكتب الاحتساب الوطني رئيس برلمان إقليم السند سراج دراني على خلفية قضايا فساد مالي.وعرجت صحف باكستان على قلق مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، إزاء تصعيد السلطات الحكومية في الهند أعمال العنف والانتقام ضد الأقليات الدينية لاسيما المسلمين في كشمير.// انتهى //12:24ت م0080

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