السعودية اليوم / بدء اللقاء السادس لمكاتب روابط الحركة الكشفية المتجاورة بالزلفي



الزلفي 16 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 21 فبراير 2019 م واس

بدأت اليوم، فعاليات اللقاء التنسيقي السادس لمكاتب روابط الحركة الكشفية المتجاورة، الذي يستضيفه مكتب رابطة رواد الحركة الكشفية بمحافظة الزلفي، بمشاركة 52 رائدًا كشفيًا يمثلون مكاتب الرياض، وحفر الباطن، والمجمعة، والغاط، وعفيف، والأفلاج، وشقراء، والزلفي.

وبدأ اللقاء بكلمة لمفوض الرواد بجمعية الكشافة العربية

بعد ذلك انطلقت فعاليات اللقاء بورشة عمل عن سبل تطوير المكاتب الكشفية بمناطق ومحافظات المملكة.

// انتهى //

12:16ت م

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الزلفي 16 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 21 فبراير 2019 م واسبدأت اليوم، فعاليات اللقاء التنسيقي السادس لمكاتب روابط الحركة الكشفية المتجاورة، الذي يستضيفه مكتب رابطة رواد الحركة الكشفية بمحافظة الزلفي، بمشاركة 52 رائدًا كشفيًا يمثلون مكاتب الرياض، وحفر الباطن، والمجمعة، والغاط، وعفيف، والأفلاج، وشقراء، والزلفي.وبدأ اللقاء بكلمة لمفوض الرواد بجمعية الكشافة العربية السعودية زيد بن سيف البتال أكد فيها على أهمية مثل هذه اللقاءات في تعزيز التعارف والإخاء والتعاون بين رواد الحركة الكشفية الذين عايشوها وآمنوا بمثلها وقوانينها، ودورها في كسب أصدقاء جدد من أجل دعم الحركة الكشفية، إضافة إلى تبادل الخبرات بين المكاتب.بعد ذلك انطلقت فعاليات اللقاء بورشة عمل عن سبل تطوير المكاتب الكشفية بمناطق ومحافظات المملكة.// انتهى //12:16ت م0077

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