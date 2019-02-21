

تبوك 16 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق21 فبراير 2019 م واس

تفقد رئيس المجلس البلدي ببلدية أشواق التابعة لمحافظة ضباء, عيد بن فريح الحويطي وأعضاء المجلس أمس, المشروعات الجاري تنفيذها بأشواق والمراكز التابعة لها.

واستمع أعضاء المجلس خلال الجولة التفقدية لشرح من قبل رئيس البلدية سعيد بن خليل السعيد عن أعمال البلدية الجارية لمشروعات مبنى المركز الحضاري, و درء أخطار السيول, وطريق نابع داما القريشمان, وسفلتة وارصفة وإنارة أشواق والقري التابعة لها, وصيانة الطرق والانارة, ومشروع مكتب خدمات تابع للبلدية بالديسه, ومبادرة معالجة التلوث البصري بالمركز.

// انتهى //

11:55ت م

0073



تبوك 16 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق21 فبراير 2019 م واستفقد رئيس المجلس البلدي ببلدية أشواق التابعة لمحافظة ضباء, عيد بن فريح الحويطي وأعضاء المجلس أمس, المشروعات الجاري تنفيذها بأشواق والمراكز التابعة لها.واستمع أعضاء المجلس خلال الجولة التفقدية لشرح من قبل رئيس البلدية سعيد بن خليل السعيد عن أعمال البلدية الجارية لمشروعات مبنى المركز الحضاري, و درء أخطار السيول, وطريق نابع داما القريشمان, وسفلتة وارصفة وإنارة أشواق والقري التابعة لها, وصيانة الطرق والانارة, ومشروع مكتب خدمات تابع للبلدية بالديسه, ومبادرة معالجة التلوث البصري بالمركز.// انتهى //11:55ت م0073

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مجلس بلدي أشواق يتفقد المشاريع البلدية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.