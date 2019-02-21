سياسي / اهتمامات الصحف العراقية

بغداد 16 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 21 فبراير 2019 م واسأبرزت الصحف العراقية الصادرة اليوم، أزمة تشكيل حكومة إقليم كردستان العراق الناجمة عن الخلافات بين الحزبين الكرديين الرئيسين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني, منوهة بأن العلاقات بين الحزبين المذكورين تتجه إلى التعقيد لاسيما على خلفية مقاطعة حزب الاتحاد الوطني، ‏جلسة برلمان الاقليم أمس الأول, وتلويحه باللجوء إلى خيارات صعبة. ‏وأشارت إلى أنه على الرغم من توصل الحزبين إلى اتفاق حول آلية توزيع المناصب ‏في حكومة الإقليم، إلا أن ملف تسمية محافظ جديد لكركوك مازال يمثل عائقا أمام ‏توصلهما إلى اتفاق نهائي يفضي إلى الإسراع في تشكيل حكومة الإقليم،وعرجت صحف الخميس على التعديلات المقترحة على قانون الأحزاب السياسية، التي من المقرر عرضها على مجلس النواب خلال فصله التشريعي الثاني الذي يبدأ قريبًا, منوهة بأن التعديلات تمنع قيام الأحزاب بنشاطات تجارية أو اقتصادية, كما تمنعها من أن تكون أبوابًا مفتوحة للعمل الربحي.وتابعت صحف العراقي نتائج المباحثات التي أجراها وزير التجارة والصناعة الكويتي خالد الروضان، مع المسؤولين العراقيين في بغداد أمس, التي تركزت حول إنشاء منطقة تجارية حرة بين البلدين،// انتهى //11:51ت م0071