السعودية اليوم / ورشة عمل تعريفية بمنصة اعتماد بتعليم محافظة المهد



المدينة المنورة 16 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 21 فبراير 2019 م واس

افتتح مدير إدارة التعليم بمحافظة المهد محمد القحطاني اليوم, ورشة العمل التعريفية بـ "منصة اعتماد" الموجهة لعدد من الموظفين بقطاع التعليم, وذلك بالمركز الحضاري بالمهد.

وتناولت الورشة التي قدمها مدير منصة اعتماد بإدارة تعليم ‫المدينة المنورة أحمد معشي، جوانب من الأعمال الإدارية وكيفية إتقان أوامر العقود وأمور الصرف لمستحقات الموظفين والعاملين, وأوامر الصرف للمطالبات المالية.

من جانبه, أفاد مدير الشؤون الإدارية والمالية بتعليم المهد فهد شالح الوسمي بأن منصة اعتماد تهدف إلى دعم التواصل الفعال والمثمر بين وزارة المالية والقطاعين العام والخاص، سواءً ما يتعلق بتنفيذ مشاريع برامج رؤية المملكة 2030، أو مشاريع التنمية الوطنية وفقاً لميزانياتها, إلى جانب تعزيز الشفافية وتحسين كفاءة الأداء، وسرعة تنفيذ العديد من الأعمال الإدارية.

// انتهى //

11:49ت م

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المدينة المنورة 16 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 21 فبراير 2019 م واسافتتح مدير إدارة التعليم بمحافظة المهد محمد القحطاني اليوم, ورشة العمل التعريفية بـ "منصة اعتماد" الموجهة لعدد من الموظفين بقطاع التعليم, وذلك بالمركز الحضاري بالمهد.وتناولت الورشة التي قدمها مدير منصة اعتماد بإدارة تعليم ‫المدينة المنورة أحمد معشي، جوانب من الأعمال الإدارية وكيفية إتقان أوامر العقود وأمور الصرف لمستحقات الموظفين والعاملين, وأوامر الصرف للمطالبات المالية.من جانبه, أفاد مدير الشؤون الإدارية والمالية بتعليم المهد فهد شالح الوسمي بأن منصة اعتماد تهدف إلى دعم التواصل الفعال والمثمر بين وزارة المالية والقطاعين العام والخاص، سواءً ما يتعلق بتنفيذ مشاريع برامج رؤية المملكة 2030، أو مشاريع التنمية الوطنية وفقاً لميزانياتها, إلى جانب تعزيز الشفافية وتحسين كفاءة الأداء، وسرعة تنفيذ العديد من الأعمال الإدارية.// انتهى //11:49ت م0070

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