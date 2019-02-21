السعودية اليوم / البحرية الإسرائيلية تعتقل خمسة فلسطينيين بينهم مصابون في بحر غزة

غزة 16 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 21 فبراير 2019 م واس

اعتقلت بحرية الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس، خمسة فلسطينيين بينهم مصابون بالرصاص الحي.

وذكرت مصادر محلية وشهود عيان في غزة، أن بحرية الاحتلال أصابت ثلاثة صيادين فلسطينيين برصاص زوارق، فيما اعتقل اثنان منهم، وآخران قبالة بحر مدينتي خان يونس ورفح، جنوب قطاع غزة.

وأشارت المصادر، بأن زوارق بحرية الاحتلال لاحقت مراكب الصيادين قبالة بحر مدينة خان يونس، وهاجمتهم بإطلاق الرصاص الحي، واستولت على مركب صيد فلسطيني، واعتقلت ثلاثة صيادين بينهم أخوين أصيبا بالرصاص الحي. كما اعتقلت زوارق الاحتلال صيادين فلسطينيين، من بحر رفح.

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