وادي الدواسر 16 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 21 فبراير 2019 م واس
بدأت في محافظة وادي الدواسر أمس، مسابقة هدد التحدي للصقور، بمشاركة خمسين متسابقاً لفئة الشاهين، وسط حضور لافت من محبي ومربي الصقور من داخل المملكة ودول الخليج العربي.
وأبان المدير التنفيذي لمهرجان وادي الدواسر للصقور خالد بن الرديني بن قويد، أن اللجنة المنظمة للمهرجان أقرت جدولاً زمنياً يُحدد مدد وزمن السباق الذي يستمر حتى يوم الأحد القادم .
وأشار إلى أن فعاليات المهرجان ترتكز على عددٍ من الأهداف الرئيسة تتمثل في إبراز جزء من تراث وثقافة المحافظة الأصيل، والتوعية بالسلوكيات الخاطئة في تربية الصقور.
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11:47ت م
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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / 50 صقاراً يتنافسون في اليوم الأول من مهرجان وادي الدواسر للصقور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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