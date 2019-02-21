السعودية اليوم / اهتمامات الصحف السودانية



الخرطوم 16 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 21 فبراير 2019 م واس

ركزت الصحف السودانية الصارة اليوم، على المباحثات التي أجراها رئيس الوزراء السوداني معتز موسى، مع الوفد الأميركي برئاسة المساعد الخاص للرئيس ترامب، سيريل سارتر، التى تركزت حول إمكانية دفع الإجراءات والتحويلات البنكية بين البلدين الواردة في مخرجات المرحلة الأولى للحوار الثنائي.

ولفتت الانتباه إلى مغادرة عشر شاحنات على الأقل، تقل رجالاً ونساء وأطفالاً، أمس، المنطقة الأخيرة تحت سيطرة تنظيم داعش الإرهابي، في بلدة الباغوز شرق سوريا.

ونقلت صحف الخميس عن الناطق باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، قوله: إن القوات المسلحة دحرت الجماعات المتطرفة في مدينة مرزق، وأنهت بذلك الواجب الرئيسي في الجنوب الغربي للبلاد.

ونشرت صحف السودان إعلان رئيس وكالة حماية الحدود الأوروبية فابريس ليجري، تراجع عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين دخلوا الاتحاد الأوروبي بشكل كبير في 2018، للعام الثالث على التوالي.

// انتهى //

11:46ت م

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الخرطوم 16 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 21 فبراير 2019 م واسركزت الصحف السودانية الصارة اليوم، على المباحثات التي أجراها رئيس الوزراء السوداني معتز موسى، مع الوفد الأميركي برئاسة المساعد الخاص للرئيس ترامب، سيريل سارتر، التى تركزت حول إمكانية دفع الإجراءات والتحويلات البنكية بين البلدين الواردة في مخرجات المرحلة الأولى للحوار الثنائي.ولفتت الانتباه إلى مغادرة عشر شاحنات على الأقل، تقل رجالاً ونساء وأطفالاً، أمس، المنطقة الأخيرة تحت سيطرة تنظيم داعش الإرهابي، في بلدة الباغوز شرق سوريا.ونقلت صحف الخميس عن الناطق باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، قوله: إن القوات المسلحة دحرت الجماعات المتطرفة في مدينة مرزق، وأنهت بذلك الواجب الرئيسي في الجنوب الغربي للبلاد.ونشرت صحف السودان إعلان رئيس وكالة حماية الحدود الأوروبية فابريس ليجري، تراجع عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين دخلوا الاتحاد الأوروبي بشكل كبير في 2018، للعام الثالث على التوالي.// انتهى //11:46ت م0067

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