شكرا لقرائتكم خبر عن الشورى يطالب بإعفاء المنشآت الصغيرة والمتوسطة من رسوم الوافدين والان نبدء بالتفاصيل

طالب مجلس الشورى خلال جلسته العادية التي عقدها أمس برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور عبدالله المعطاني، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بدراسة إعفاء المنشآت الصغيرة والمتوسطة من المقابل المالي للوافدين، والفاتورة المجمعة في المهن التي لا يمكن توطينها بالكامل في الوقت الحالي تحقيقا لرؤية المملكة في رفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في إجمالي الناتج المحلي من 20% إلى 35% وخفض معدل البطالة إلى 6%، وهي توصية إضافية تقدمت بها إلى المجلس عضو المجلس رائدة أبو نيان.

وأكد الشورى في قراره على وزارة العمل بضرورة ربط موقعها الإلكتروني بباقي الدوائر الحكومية، ومنها وزارة الشؤون البلدية والقروية، والهيئة العامة للزكاة والدخل، والغرف التجارية، وهي توصية إضافية تقدم بها عضو المجلس ناصر النعيم.

» ديوان المراقبة

وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى الصمعان، عقب الجلسة عن موافقة المجلس على عدد من القرارات التي تعزز من أداء ديوان المراقبة العامة، مبينا أن المجلس اتخذ قراره بعد الاطلاع على وجهة نظر لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لديوان المراقبة العامة للعام المالي 1438/‏1439هـ.

وأكد المجلس في قراره على دعم أعمال ديوان المراقبة العامة وجهوده الرقابية الفاعلة بما في ذلك تحديث إستراتيجيته، وتطوير علاقته مع الأجهزة المشمولة برقابته، وتطوير آلياته الرقابية.

كما وافق في قرار آخر اتخذه خلال الجلسة على تعديل الفقرة (1) من المادة (20) من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

» الأسماء التجارية

وأفاد مساعد رئيس مجلس الشورى بأن المجلس وافق خلال الجلسة على التعديلات التي أجرتها الحكومة على (المادة الثانية عشرة) من نظام الأسماء التجارية، والفقرة (4) من نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها، والمادة (التاسعة عشرة) من نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، وذلك بجواز تضمين الحكم الصادر بتحديد العقوبة (النص) على نشر ملخصه على نفقة المخالف في إحدى الصحف المحلية، أو في أي وسيلة أخرى مناسبة بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها.

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التباين بين المجلس والحكومة تجاه إعادة موضوع إضافة النصوص المتعلقة بعقوبة التشهير أو تعديلها في بعض الأنظمة التي تختص وزارة التجارة والاستثمار بتطبيقها عملا بالمادة (17) من نظام المجلس، والذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل، وذلك بحضور وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى الدكتور محمد أبو ساق.

تعديل اتفاقية القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة