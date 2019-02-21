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شكرا لقرائتكم مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 1,024 صندوق تمر في العند بمحافظة لحج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - واس
وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم 1,024 صندوق تمر في منطقة العند التابعة لمديرية تبن بمحافظة لحج، استفاد منها 6,144 فرداً.
وتأتي هذه المساعدات في إطار المشروعات المتعددة التي يقدمها المركز لأبناء الشعب اليمني في جميع محافظاته دون تمييز.
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