الان تتابع جامعة الباحة تؤسس وحدة تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

أصدر مدير جامعة الباحة، الأستاذ الدكتور عبدالله بن يحيي الحسين، قرارا، بإنشاء “وحدة تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها”، ومقرها كلية الآداب والعلوم الإنسانية.

وقال معالي مدير الجامعة إن إنشاء هذه الوحدة ينطلق من توجهات حكومتنا الرشيدة بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده – حفظهما الله – ومن معطيات رؤية 2030 التي نصت على أن “العمق العربي والإسلامي هو قوة ضاربة للمملكة العربية السعودية ” كما أن أهمية اللغة العربية ومكانتها الدينية والتاريخية، والقيام بالرسالة التعليمية للجامعة هما عاملان مهمان لإنشاء وحدة تختص بتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها.

ومن جهة أخرى، قال عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية، الدكتور منصور بن سعيد أبوراس: “أتوجه بجزيل الشكر ووافر الامتنان لمعالي مدير الجامعة على هذه الخطوة المباركة ، والشكر موصول لزملائي في كلية الآداب والعلوم الإنسانية وأخص منهم رئيس قسم اللغة العربية الدكتور عايض بن سعيد القرني وزملائه الكرام الذين لا يألون جهداً لخدمة اللغة العربية ومتعلميها”.

وأضاف إن وحدة تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها جاء ليسهم في تحقيق رسالة الجامعة التعليمية داخلياً وخارجياً، إذ تمثل اللغة العربية ثقافة وحضارة عربية وإسلامية، وهي لغة حية ومعاصرة يزيد الإقبال على تعلمها يوماً بعد يوم لدوافع متنوعة منها الدينية والتعليمية والتواصلية والاقتصادية والثقافية والسياحية وغيرها.

مؤكداً أن “الوحدة” ستقوم – بمشيئة الله – بتلبية هذا الإقبال ومد جسور التعاون مع الوحدات والجهات القسيمة لها في هذا المجال، كما ستعمل على إعداد وتطوير المقررات اللازمة لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها وإعداد الدورات التدريسية للمستويات المختلفة وفق احتياجاتها ومتطلباتها.