اكتشاف سيف أثري على يد سباك

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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اكتشف عامل سباكة في مدينة البورج سيفا أثريا سليما ومحفوظا بشكل جديد، وكما ذكر في موقع The Local فإنه عثر عليه في طابق علوي في أحد الشوارع المركزية في المدينة.

وقال صاحب متحف مدينة البورج التاريخية إن السيف يتمتع «بمستوى عال للغاية من الصنعة»، وجرى وضع السيف في متحف المدينة.