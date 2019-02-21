مزاد ألماني يفشل في بيع لوحات لهتلر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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فشل مزاد عقد في مدينة نورنبرغ بألمانيا في بيع لوحات يعتقد أنها رسمت من قبل أدولف هتلر، إذ وصل إجمالي عددها إلى خمس لوحات.

وحسبما ذكر في موقع The Hill، لم تفلح المحاولات التي بذلت في بيعها، وذلك بسبب الشكوك المصاحبة لها، إذ يعتقد البعض أن هذه اللوحات مزورة.

وسبق أن صادرت الحكومة الألمانية 63 لوحة موقعة تحت اسم «هتلر» من متحف ويدلر، وذلك بداعي التزوير.

يذكر أن المعارض والمتاحف التي تعرض أي لوحات أو ممتلكات تنتمي لهتلر عادة ما يقابلها جدل واسع، إذ يعد تمجيد النازيين والتعاطف معهم خرقا واضحا للقوانين الألمانية.