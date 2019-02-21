ساعات حرارية لضبط سباق الصقور

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - طريف

أبانت اللجنة المنظمة لمهرجان الصقور في منطقة الحدود الشمالية الذي تستضيفه محافظة طريف، أن ساعات حرارية دقيقة عالية الجودة ستكون ضمن مؤشرات تحكيم السباق، ووضعت لتسجيل التوقيت مع بدء انطلاقة الصقر من المكان المخصص وحتى فترة وصول الصقر إلى الفريسة، والذي حددت مسافته بـ 500 متر، حيث تسجل الساعة الحرارية تلقائيا توقيت وصول الصقر لفريسته بالثانية وأجزاء من الثانية، وذلك تحت أعين لجنة تحكيم متخصصة.

وأضافت أن الساعة الحرارية هي الأولى من نوعها التي تستخدم في مهرجان الصقور.

يذكر أن المهرجان يتضمن فعاليات رئيسة وأخرى مصاحبة، منها تهيئة أماكن مجانية للأسر المنتجة ولأصحاب الأنشطة التجارية ذات الاختصاص، وأصحاب السيارات المعدلة لهواية القنص بالصقور، وأصحاب المقطورات المتنوعة.