أخضر الريشة ببطولة إيطاليا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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يشارك المنتخب السعودي للريشة الطائرة في بطولة إيطاليا الدولية للشباب التي ستقام بمدينة ميلان غدا وتستمر حتى الاثنين المقبل، بمشاركة 20 دولة، أبرزها الصين وإندونيسيا وإسبانيا وروسيا.
ويمثل الأخضر في البطولة 6 لاعبين من فئتي الشباب والناشئين، هم: معاذ الغامدي ونواف الغامدي وعبدالله الحارثي وأيمن العلياني ويزن الصائغ وأحمد باشهاب.
من جانبه أوضح مدرب المنتخب السعودي للريشة عمار عوض أن هذه المشاركة تعد باكورة المشاركات الخارجية لهذا العام، وستليها مجموعة مميزة من المشاركات الخارجية لإكساب اللاعبين الخبرات نتيجة الاحتكاك بلاعبي منتخبات الدول المتقدمة باللعبة آسيويا وأوروبيا.
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