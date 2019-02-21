مذكرتا تفاهم مع كبرى الشركات الهندية لتوطين تقنية الاتصالات ونقل المعرفة للمملكة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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وقعت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات أمس، مذكرتي تفاهم مع كبرى الشركات الهندية في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، في المنتدى السعودي للاستثمار، بهدف توطين التقنية ونقل المعرفة للمملكة وتطوير المهارات الرقمية للكوادر الوطنية لإعداد جيل متميز من أبناء وبنات الوطن يسهم بفاعلية في دعم مسيرة التحول الرقمي المنشود، وذلك تزامنا مع زيارة ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الأمير محمد بن سلمان، لجمهورية الهند.

وأكد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحة أهمية الاتفاقيات في دعم جهود الوزارة للنهوض بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة، من خلال بناء شراكات تعاون استراتيجية هادفة ومثمرة مع الشركات العالمية المتطورة في القطاع.

ماذا تتضمن الاتفاقية؟