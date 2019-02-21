8 شركات هندية مميزة في إنشاءات البنية التحتية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة

حدد موقع متخصص أفضل 8 شركات هندية في مجال إنشاءات البنية التحتية بالهند، مبينا أن لها القدرة على تقديم مشاريع مطابقة للمعايير الدولية.

وبحسب موقع infrabazaar الهندي، فإن مجالات عمل تلك الشركات تتنوع بين إنشاء الطرق وشبكات المواصلات والاتصالات والصرف الصحي والمياه والكهرباء وغيرها من مشاريع البنية التحتية.

وتمثل استثمارات البنية التحتية أهمية كبيرة للتنمية والازدهار الاقتصادي، وغالبا يتم تمويل مشاريع البنية التحتية من خلال شراكات بين القطاعين العام والخاص، نظرا لضخامة حجم الاستثمارات فيها.

1- شركة لارسن وتوبرو

مقرها: بومباي

سنة الإنشاء: 1938

تعد أكبر شركات البناء في الهند، وتشمل قائمة مشاريعها إنشاءات على الطرق تزيد قيمتها عن 18000 كرور روبية.

العائدات : 17 مليار دولار (2018)

عدد الموظفين : 1004,027

أحد مشاريعها:

- ممر بانيبات

2- شركة ريلانس

بومباي

2002

تحتل المرتبة الثانية من قوة الشركات، وتشارك في العديد من المشاريع المتعلقة بالعقارات والمطارات والطرق والطرق العالية الخ

4.0 مليارات دولار (2018)

8,988

من مشاريعها:

- محطة الطاقة الحرارية القائمة على الفحم في داهانو ، ماهاراشترا

- شبكة قطار دلهي اكسبريس

- مطار ناندد في ولاية ماهاراشترا

3- مجموعة جي إم أر

بنغالورو

1978

تشارك في العديد من المشاريع مثل الطاقة والعقارات والطرق السريعة والمطارات وغيرها، وتتولى الشركة عددا من المشاريع خارج الهند في تركيا وجزر المالديف والفلبين وسنغافورة وإندونيسيا

1.9 مليار دولار (2018)

10,000

أحد مشاريعها

- مطار انديرا غاندي الدولي ، نيودلهي

4- أي آر بي للبنية التحتية

بومباي

1938

واحدة من الشركات الرائدة في تطوير البنية التحتية في بناء الطرق الهند، وأنجزت مشاريع الطرق على مسافة 9000 كلم.

240 مليون دولار (2018)

9,000

من مشاريعها

طريق مومباي- بيون السريع

طريق أحمد أباد فادودارا السريع

5- مجموعة Jaypee

نويدا

1979

تنفذ العديد من مشاريع البنية التحتية مثل الطاقة والطرق والضيافة والعقارات والرياضة وغيرها

1.9 مليار دولار (2018)

أكثر من 80,000

من مشاريعها:

- طريق يامونا السريع السريع

- سد على نهر ساتلوج ب 1000 ميجاواط من الكهرباء

- سد سردار ساروفار بـ 1450 ميجاواط من الكهرباء

6- شركة هندوستان للإنشاءات

بومباي

1926

الفائزة بجائزة الريادة في الاستدامة العالمية، وتعد من بين أقدم شركات البنية التحتية في البلاد، وتتعهد بمشاريع مختلفة مثل الطرق السريعة والجسور والأنفاق والطاقة

1.1 مليار دولا ر(2018)

1900

أحد مشاريعها:

- طريق باندرا وورلي البحري

7- شركة لانكو للبنية التحتية

نيودلهي

1986

تعمل الشركة بشكل رئيس في مشاريع بناء الطرق والكهرباء والطرق السريعة

1 مليار دولار (2018)

1,534

أحد مشاريعها:

- محطة أودوبي لتوليد الطاقة بمنطقة أودوبي

8- بونج لويد المحدودة

جورجاون

1982

تشارك الشركة في العديد من المشاريع التي تشمل النقل والطاقة والطرق والضيافة

6 مليارات دولار

8,775

من مشاريعها:

- محطة للطاقة الشمسية بقوة 5MW بولاية راجاستان

- مشروع الطاقة الحرارية بالشبرا.