، #ولي_العهد_في_الصين.. "الماضي": الاتفاقيات ستكون في الطاقة والنقل والتقنية ،

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أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الصين الشعبية تركي بن محمد الماضي، أن زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله- لجمهورية الصين الشعبية تعكس عمق العلاقات والشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات.
ونوّه السفير "الماضي" بترحيب القيادة الصينية بمستوياتها كافة بزيارة سمو ولي العهد، مشيراً إلى أن سموه سيرأس الجانب السعودي في اللجنة المشتركة رفيعة المستوى بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية في دورتها الثالثة في العاصمة الصينية بكين.
وبيّن أنه سيتم في ختام اجتماعات اللجنة توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مجالات الطاقة والاستثمار والنقل والتقنية.
#ولي_العهد_في_الصين.. "الماضي": الاتفاقيات ستكون في الطاقة والنقل والتقنيةوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-02-21
أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الصين الشعبية تركي بن محمد الماضي، أن زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله- لجمهورية الصين الشعبية تعكس عمق العلاقات والشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات.
ونوّه السفير "الماضي" بترحيب القيادة الصينية بمستوياتها كافة بزيارة سمو ولي العهد، مشيراً إلى أن سموه سيرأس الجانب السعودي في اللجنة المشتركة رفيعة المستوى بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية في دورتها الثالثة في العاصمة الصينية بكين.
وبيّن أنه سيتم في ختام اجتماعات اللجنة توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مجالات الطاقة والاستثمار والنقل والتقنية.
21 فبراير 2019 - 16 جمادى الآخر 1440
11:20 AM
سفير خادم الحرمين: الزيارة تجسد عمق العلاقة بين البلدين.. ترحيب صيني كبير
أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الصين الشعبية تركي بن محمد الماضي، أن زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله- لجمهورية الصين الشعبية تعكس عمق العلاقات والشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات.
ونوّه السفير "الماضي" بترحيب القيادة الصينية بمستوياتها كافة بزيارة سمو ولي العهد، مشيراً إلى أن سموه سيرأس الجانب السعودي في اللجنة المشتركة رفيعة المستوى بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية في دورتها الثالثة في العاصمة الصينية بكين.
وبيّن أنه سيتم في ختام اجتماعات اللجنة توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مجالات الطاقة والاستثمار والنقل والتقنية.
، #ولي_العهد_في_الصين.. "الماضي": الاتفاقيات ستكون في الطاقة والنقل والتقنية ،
المصدر : الخليج 365
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