- 1/2
- 2/2
حقق ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، نمواً في إجمالي أطنان البضائع المناولة خلال شهر يناير 2019م عبر مناولته ما يقارب 3 ملايين طن، بنسبة زيادة بلغت 20.5%، مقارنة بالمدة المماثلة من العام 2018م؛ وذلك وفقاً للمؤشر الإحصائي الصادر من الهيئة العامة للموانئ "موانئ".
كما حقق الميناء نمواً في إجمالي أعداد الحاويات القياسية خلال شهر يناير 2019م بواقع 147.689 ألف حاوية قياسية، بنسبة زيادة بلغت 14.7%، مقارنة بالمدة المماثلة من العام 2018م.
ويأتي هذا النمو في إطار القدرات التشغيلية واللوجستية التي يتمتع بها الميناء؛ وذلك في ظل جهود الهيئة العامة للموانئ "موانئ" الساعية نحو تعزيز خدمات الموانئ السعودية، ورفع مستوى أدائها وإنتاجيتها وقدراتها التشغيلية واللوجستية، تحقيقاً لأهداف وركائز رؤية السعودية 2030.
يُذكر أن ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام يُعد الميناء الرئيسي للمملكة على الخليج العربي، والبوابة الرئيسية لدخول البضائع من جميع أنحاء العالم إلى المنطقتين الشرقية والوسطى من المملكة، كما يعد مركزاً متميزاً على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية في مجال مناولة مختلف البضائع لخدمة المستوردين والمصدّرين وتقديم الخدمات اللوجستية وصناعة النقل البحري.
زيادة البضائع المناولة بميناء الملك عبدالعزيز خلال يناير بنسبة 20.5%صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-21
حقق ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، نمواً في إجمالي أطنان البضائع المناولة خلال شهر يناير 2019م عبر مناولته ما يقارب 3 ملايين طن، بنسبة زيادة بلغت 20.5%، مقارنة بالمدة المماثلة من العام 2018م؛ وذلك وفقاً للمؤشر الإحصائي الصادر من الهيئة العامة للموانئ "موانئ".
كما حقق الميناء نمواً في إجمالي أعداد الحاويات القياسية خلال شهر يناير 2019م بواقع 147.689 ألف حاوية قياسية، بنسبة زيادة بلغت 14.7%، مقارنة بالمدة المماثلة من العام 2018م.
ويأتي هذا النمو في إطار القدرات التشغيلية واللوجستية التي يتمتع بها الميناء؛ وذلك في ظل جهود الهيئة العامة للموانئ "موانئ" الساعية نحو تعزيز خدمات الموانئ السعودية، ورفع مستوى أدائها وإنتاجيتها وقدراتها التشغيلية واللوجستية، تحقيقاً لأهداف وركائز رؤية السعودية 2030.
يُذكر أن ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام يُعد الميناء الرئيسي للمملكة على الخليج العربي، والبوابة الرئيسية لدخول البضائع من جميع أنحاء العالم إلى المنطقتين الشرقية والوسطى من المملكة، كما يعد مركزاً متميزاً على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية في مجال مناولة مختلف البضائع لخدمة المستوردين والمصدّرين وتقديم الخدمات اللوجستية وصناعة النقل البحري.
21 فبراير 2019 - 16 جمادى الآخر 1440
11:11 AM
في ظل جهود الهيئة لرفع مستوى الأداء والإنتاجية والقدرة التشغيلية واللوجستية
حقق ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، نمواً في إجمالي أطنان البضائع المناولة خلال شهر يناير 2019م عبر مناولته ما يقارب 3 ملايين طن، بنسبة زيادة بلغت 20.5%، مقارنة بالمدة المماثلة من العام 2018م؛ وذلك وفقاً للمؤشر الإحصائي الصادر من الهيئة العامة للموانئ "موانئ".
كما حقق الميناء نمواً في إجمالي أعداد الحاويات القياسية خلال شهر يناير 2019م بواقع 147.689 ألف حاوية قياسية، بنسبة زيادة بلغت 14.7%، مقارنة بالمدة المماثلة من العام 2018م.
ويأتي هذا النمو في إطار القدرات التشغيلية واللوجستية التي يتمتع بها الميناء؛ وذلك في ظل جهود الهيئة العامة للموانئ "موانئ" الساعية نحو تعزيز خدمات الموانئ السعودية، ورفع مستوى أدائها وإنتاجيتها وقدراتها التشغيلية واللوجستية، تحقيقاً لأهداف وركائز رؤية السعودية 2030.
يُذكر أن ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام يُعد الميناء الرئيسي للمملكة على الخليج العربي، والبوابة الرئيسية لدخول البضائع من جميع أنحاء العالم إلى المنطقتين الشرقية والوسطى من المملكة، كما يعد مركزاً متميزاً على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية في مجال مناولة مختلف البضائع لخدمة المستوردين والمصدّرين وتقديم الخدمات اللوجستية وصناعة النقل البحري.
، زيادة البضائع المناولة بميناء الملك عبدالعزيز خلال يناير بنسبة 20.5% ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر زيادة البضائع المناولة بميناء الملك عبدالعزيز خلال يناير بنسبة 20.5% لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.