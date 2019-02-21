، تحديثات جديدة على تطبيق الجمارك السعودية للأجهزة الذكية ،

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أطلقت الجمارك السعودية تحديثًا جديدًا على تطبيقها للأجهزة الذكية يتضمن تحسينات تُتيح لجميع المستفيدين خدمة البحث والاستعراض في التعريفة الجمركية المحدّثة، بالإضافة إلى إمكانية استعراض التعريفة كاملة بجميع بنودها، كما سيُوفر التطبيق جميع إجراءات البنود الخاصة بالتعريفة.
وسيُتيح التطبيق بعد تحديثه إمكانية الاستفادة من خدمات التعريفة الجمركية دون الحاجة للاتصال بالإنترنت إلا في المرة الأولى أو في حالة إجراء تحديثات جديدة.
وتسعى الجمارك السعودية من خلال هذا التحديث المتاح عبر نظامي IOS وأندرويد إلى تمكين جميع عملائها بمختلف فئاتهم للحصول على أفضل الخدمات الجمركية وتحسين مستوى هذه الخدمات، وتيسير الوصول إليها من خلال تفعيل التقنية الحديثة في جميع مجالات العمل الجمركي.
ويوفر تطبيق الجمارك السعودية خدمات لجميع عملائها، حيث يُقدم التطبيق خدمة الاستعلام الإلكتروني عن المعاملة، البحث في المختبرات الخاصة، حاسبة الضريبة الانتقائية، وخدمة الأحكام والشروط المتعلقة باستيراد المركبات.
كما يوفر التطبيق إمكانية التعرف على مواقع المنافذ الجمركية وكيفية التواصل معها، وغيرها من الخدمات.
تحديثات جديدة على تطبيق الجمارك السعودية للأجهزة الذكيةوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-02-21
أطلقت الجمارك السعودية تحديثًا جديدًا على تطبيقها للأجهزة الذكية يتضمن تحسينات تُتيح لجميع المستفيدين خدمة البحث والاستعراض في التعريفة الجمركية المحدّثة، بالإضافة إلى إمكانية استعراض التعريفة كاملة بجميع بنودها، كما سيُوفر التطبيق جميع إجراءات البنود الخاصة بالتعريفة.
وسيُتيح التطبيق بعد تحديثه إمكانية الاستفادة من خدمات التعريفة الجمركية دون الحاجة للاتصال بالإنترنت إلا في المرة الأولى أو في حالة إجراء تحديثات جديدة.
وتسعى الجمارك السعودية من خلال هذا التحديث المتاح عبر نظامي IOS وأندرويد إلى تمكين جميع عملائها بمختلف فئاتهم للحصول على أفضل الخدمات الجمركية وتحسين مستوى هذه الخدمات، وتيسير الوصول إليها من خلال تفعيل التقنية الحديثة في جميع مجالات العمل الجمركي.
ويوفر تطبيق الجمارك السعودية خدمات لجميع عملائها، حيث يُقدم التطبيق خدمة الاستعلام الإلكتروني عن المعاملة، البحث في المختبرات الخاصة، حاسبة الضريبة الانتقائية، وخدمة الأحكام والشروط المتعلقة باستيراد المركبات.
كما يوفر التطبيق إمكانية التعرف على مواقع المنافذ الجمركية وكيفية التواصل معها، وغيرها من الخدمات.
21 فبراير 2019 - 16 جمادى الآخر 1440
11:03 AM
سيتيح الاستفادة من خدمات التعريفة دون الحاجة للاتصال بالإنترنت
أطلقت الجمارك السعودية تحديثًا جديدًا على تطبيقها للأجهزة الذكية يتضمن تحسينات تُتيح لجميع المستفيدين خدمة البحث والاستعراض في التعريفة الجمركية المحدّثة، بالإضافة إلى إمكانية استعراض التعريفة كاملة بجميع بنودها، كما سيُوفر التطبيق جميع إجراءات البنود الخاصة بالتعريفة.
وسيُتيح التطبيق بعد تحديثه إمكانية الاستفادة من خدمات التعريفة الجمركية دون الحاجة للاتصال بالإنترنت إلا في المرة الأولى أو في حالة إجراء تحديثات جديدة.
وتسعى الجمارك السعودية من خلال هذا التحديث المتاح عبر نظامي IOS وأندرويد إلى تمكين جميع عملائها بمختلف فئاتهم للحصول على أفضل الخدمات الجمركية وتحسين مستوى هذه الخدمات، وتيسير الوصول إليها من خلال تفعيل التقنية الحديثة في جميع مجالات العمل الجمركي.
ويوفر تطبيق الجمارك السعودية خدمات لجميع عملائها، حيث يُقدم التطبيق خدمة الاستعلام الإلكتروني عن المعاملة، البحث في المختبرات الخاصة، حاسبة الضريبة الانتقائية، وخدمة الأحكام والشروط المتعلقة باستيراد المركبات.
كما يوفر التطبيق إمكانية التعرف على مواقع المنافذ الجمركية وكيفية التواصل معها، وغيرها من الخدمات.
، تحديثات جديدة على تطبيق الجمارك السعودية للأجهزة الذكية ،
المصدر : الخليج 365
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