، شاهد.. "آل الشيخ" يتفقد بعض مواقيت الطائف للوقوف على احتياجاتها ،

محمد بن مسعود - الدمام - قال: "لن نجامل مَن يتهاون في خدمة ضيوف الرحمن"

وجّه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، بعدم إغلاق بعض دورات المياه في ميقات قرن المنازل بالسيل شمال محافظة الطائف، ومعالجة النقص في مستوى الصيانة والنظافة؛ مؤكداً أن تكون مفتوحة طوال الـ24 ساعة خدمةً لضيوف الرحمن الذين يقصدون هذه المواقيت في طريقهم إلى بيت الله الحرام.

وشدد "آل الشيخ" على العاملين في تلك المواقيت بأداء الأمانة كاملةً، وأن من يثبت تقصيره في عمله أو يضعف أداؤه ستتم محاسبته نظاماً؛ مضيفاً: "لن نجامل من يتهاون في خدمة ضيوف الرحمن".

جاء ذلك خلال الزيارة التفقدية التي قام بها أمس لميقاتيْ قرن المنازل، ووادي محرم، وعدد من مرافق الوزارة في محافظة الطائف، التي رافقه فيها مدير عام المشروعات والصيانة بالوزارة المهندس أسامة بن حمد الجفال، والمدير العام للشؤون المالية خالد الدخيل، ومدير عام فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة الدكتور سالم الخامري، وعدد من المهندسين بفرع الوزارة بمكة المكرمة.

واستهل "آل الشيخ" الجولة بالوقوف على ميقات قرن المنازل والمرافق التابعة له، واستمع لشرح موجز من قِبَل مهندسي الفرع، عن مراحل تطوير الميقات وأبرز ما تم بهذا الصدد، كما الْتقى بعض المعتمرين وتبادل معهم الأحاديث حول مستوى الخدمات المقدمة، وأثنى الجميع على جهود حكومة المملكة وما تقدمه من خدمات وتسهيلات.

بدوره، وجّه "آل الشيخ" المسؤولين بمتابعة شركة الصيانة، والتأكد من أنهم يقومون بالعمل على الوجه المطلوب بما يحقق لضيوف الرحمن مزيداً من الراحة أثناء تأديتهم المناسك، عقب ذلك تجوّل بميقات وادي محرم ومرافقه الخدمية والجامع، واستمع لشرح موجز عن حاجة الميقات للمشاريع التطويرية.

وطالَبَ "آل الشيخ" خلال الجولة، بسرعة البدء في تنفيذ الاحتياجات العاجلة؛ للاستفادة منها -بإذن الله- في موسميْ العمرة والحج للعام الجاري ١٤٤٠هـ، كما وجّه بتنفيذ عدد من المشاريع لتطوير المواقيت بجميع مكوناتها، ومنها إضافة سلالم كهربائية تخدم الحجاج والمعتمرين والزوار، وتسهّل لهم الوصول إلى المواقيت ولا سيما كبار السن وذوي الاحتاجات الخاصة، كذلك إعادة ترميم وصيانة لأكثر من 300 دورة، ووضع ساتر لمنع تساقط الصخور في محيط ميقات وادي محرم.

وشملت توجيهات الوزير "آل الشيخ": إسناد الميقاتين "قرن المنازل ووادي محرم" لشركات أمنية، والبدء بإعداد كراسات الصيانة والتشغيل لتتم عمليات الترسية قبل نهاية العقود الحالية بما يساهم في ضمان تقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن.

وأكد "آل الشيخ" أن هذه الجولة تأتي في إطار توجيهات وحرص خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- للرقي بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين؛ ليتمكنوا من تأدية المناسك بكل يسر وسهولة؛ في ظل التوجيهات الكريمة بزيادة أعداد الحجاج والمعتمرين لهذا العام وفق منطلقات رؤية ٢٠٣٠.

وفي إطار الخدمات التوعوية والإرشادية بالمواقيت، اطلع "آل الشيخ" على المكتبات الرقمية التي تمكّن الحجاج والمعتمرين من الاستفادة من الخدمات الإرشادية وبلغات عالمية، كما وجّه بزيادة أعداد الدعاة في الميقاتين للعمل على مدار الساعة في توعية المعتمرين وتبصيرهم بأمور دينهم؛ في إطار رسالة الوزارة الدعوية والإرشادية.

يشار إلى أن هذه الزيارة تأتي في إطار الزيارات التي يقوم بها كبار المسؤولين بأجهزة الدولة؛ تحقيقاً واتساقاً مع التوجيهات السامية للوقوف على كل المواقع الخدمية للتيسير على ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين، كما أن زيارة وزير الشؤون الإسلامية، جاءت استباقية لموسم شهر رمضان المبارك وتفقد كل الاستعدادات والخدمات التي تقدّمها مرافق وقطاعات الوزارة بمنطقة مكة المكرمة؛ خصوصاً فيما يتعلق بالمواقيت ومدى جاهزيتها.