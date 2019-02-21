بالصور: ولي العهد يصل الصين في زيارة رسمية

وصل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، اليوم (الخميس)، إلى العاصمة الصينية بكين، في زيارة رسمية إلى جمهورية الصين الشعبية.
وكان في استقبال ولي العهد لدى وصوله المطار نائب رئيس المجلس الاستشاري والسياسي بالصين خي لي فونغ، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الصين تركي الماضي، والسفير الصيني لدى المملكة لي هوا شين، وعدد من المسؤولين.
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