أعلن ريفيش كومار المتحدث الرسمي لزارة الخارجية الهندية اليوم أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أمر بالإفراج عن 850 سجيناً هندياً، ووافق على وزيادة الحصة المخصصة للحجاج الهنود.
وكتب متحدث الخارجية الهندية، ريفيش كومار،على حسابه بتوتر إن ولي العهد أعلن موافقته على زيادة عدد الحجاج من الهند إلى 200 ألف حاج سنوياً، بعد أن كان 175 ألفا.
واتبعها بتغريدة أخرى أوضح فيها كومار أن ولي العهد أمر كذلك بالإفراج عن 850 سجيناً هندياً من السجون السعودية من إجمالي عدد 2224 سجيناً في المملكة.
كانت هذه تفاصيل خبر ولي العهد يصدر أوامره بشأن عدد من السجناء الهنود بالمملكة.. وزيادة عدد حجاج الهند لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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