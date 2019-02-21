ولي العهد يصل إلى الصين في زيارة رسمية

وصل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان (ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع) إلى بكين صباح اليوم، الخميس، قادمًا من الهند، في زيارة رسمية لجمهورية الصين الشعبية.

وكان في استقبال ولي العهد لدى وصوله المطار، نائب رئيس المجلس الاستشاري والسياسي في جمهورية الصين الشعبية، خي لي فونغ، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الصين، تركي الماضي، والسفير الصيني لدى المملكة، لي هوا شين، وعدد من المسؤولين.

وكان ولي العهد، بعث برقية شكر للرئيس الهندي، رام ناث كوفند، إثر مغادرته الهند، جاء فيها: «فخامة الرئيس رام ناث كوفند، رئيس جمهورية الهند، يطيب لي وأنا أغادر بلدكم الصديق، أن أعرب لفخامتكم عن بالغ امتناني وتقديري على ما لقيته والوفد المرافق من حسن الاستقبال وكرم الضيافة».

وأضاف ولي العهد: «فخامة الرئيس، لقد أسهمت هذه الزيارة في تعزيز العلاقات الثنائية بين بلدينا الصديقين في المجالات كافة، وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بما يخدم مصالح بلدينا الصديقين، متمنيًا لفخامتكم موفور الصحة والسعادة، ولبلدكم وشعبكم الصديق استمرار التقدم والرخاء، وتقبلوا فائق تحياتي وتقديري».

كما بعث ولي العهد، ببرقية شكر إلى ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند، إثر مغادرته الهند.

وجاء في البرقية: «دولة رئيس وزراء جمهورية الهند، يطيب لي وأنا أغادر بلدكم الصديق أن أعرب لدولتكم عن بالغ امتناني وتقديري على ما لقيته والوفد المرافق من حسن الاستقبال وكرم الضيافة».

وتابع: «لقد أكدت المباحثات التي عقدتها مع دولتكم، متانة العلاقات الاستراتيجية بين بلدينا، وأهمية العمل على تعزيز التعاون المشترك في المجالات كافة، على النحو الذي يحقق مصلحة بلدينا وشعبينا الصديقين، متمنيًا لدولتكم موفور الصحة والسعادة، ولبلدكم وشعبكم الصديق استمرار التقدم والرخاء.. وتقبلوا فائق تحياتي وتقديري».