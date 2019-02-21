ولي العهد يبعث برقيتي شكر لرئيسي الجمهورية والحكومة في الهند

بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، برقية شكر لفخامة الرئيس رام ناث كوفند، رئيس جمهورية الهند، إثر مغادرته الهند.

وقال الأمير محمد بن سلمان في برقيته: "فخامة الرئيس رام ناث كوفند، رئيس جمهورية الهند، يطيب لي وأنا أغادر بلدكم الصديق، أن أعرب لفخامتكم عن بالغ امتناني وتقديري على ما لقيته والوفد المرافق من حسن الاستقبال وكرم الضيافة".

وأضاف ولي العهد: "فخامة الرئيس، لقد أسهمت هذه الزيارة في تعزيز العلاقات الثنائية بين بلدينا الصديقين في المجالات كافة، وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بما يخدم مصالح بلدينا الصديقين. متمنيًا لفخامتكم موفور الصحة والسعادة، ولبلدكم وشعبكم الصديق استمرار التقدم والرخاء. وتقبلوا فائق تحياتي وتقديري".

كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية شكر إلى ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند، إثر مغادرته الهند.

وجاء في البرقية: "دولة رئيس وزراء جمهورية الهند، يطيب لي وأنا أغادر بلدكم الصديق أن أعرب لدولتكم عن بالغ امتناني وتقديري على ما لقيته والوفد المرافق من حسن الاستقبال وكرم الضيافة".

وتابع: "لقد أكدت المباحثات التي عقدتها مع دولتكم على متانة العلاقات الاستراتيجية بين بلدينا، وأهمية العمل على تعزيز التعاون المشترك في المجالات كافة، على النحو الذي يحقق مصلحة بلدينا وشعبينا الصديقين. متمنيًا لدولتكم موفور الصحة والسعادة، ولبلدكم وشعبكم الصديق استمرار التقدم والرخاء.. وتقبلوا فائق تحياتي وتقديري".

