

نجران 16 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 21 فبراير 2019 م واس

أقامت الكلية التقنية بنجران ممثلة بقسم التقنية الإدارية، بالتعاون مع لجنة شباب الأعمال بالغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة أمس، لقاءً بعنوان " فرص العمل الواعدة في سوق العمل "، وذلك بمقر الكلية، بحضور وكيل الكلية للتدريب ورؤساء الأقسام التدريبية وعدد من أعضاء هيئة التدريب والمتدربين.

وأبان مدير العلاقات العامة والإعلام بالكلية علي بن عبدالله آل عتيق، أن اللقاء تضمن في بدايته عرض تعريفي عن التدريب التقني والمهني وتجربة نجاح لأحد خريجي الكلية التقنية، ومقدمة عن شباب الأعمال بالغرفة التجارية، وتجارب فرص العمل الواعدة في سوق العمل لخريجي المؤسسة العامة للتدريب التقنية والمهني والتخصصات التقنية التي توافق رؤية

// انتهى //

10:53ت م

0044



نجران 16 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 21 فبراير 2019 م واسأقامت الكلية التقنية بنجران ممثلة بقسم التقنية الإدارية، بالتعاون مع لجنة شباب الأعمال بالغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة أمس، لقاءً بعنوان " فرص العمل الواعدة في سوق العمل "، وذلك بمقر الكلية، بحضور وكيل الكلية للتدريب ورؤساء الأقسام التدريبية وعدد من أعضاء هيئة التدريب والمتدربين.وأبان مدير العلاقات العامة والإعلام بالكلية علي بن عبدالله آل عتيق، أن اللقاء تضمن في بدايته عرض تعريفي عن التدريب التقني والمهني وتجربة نجاح لأحد خريجي الكلية التقنية، ومقدمة عن شباب الأعمال بالغرفة التجارية، وتجارب فرص العمل الواعدة في سوق العمل لخريجي المؤسسة العامة للتدريب التقنية والمهني والتخصصات التقنية التي توافق رؤية السعودية 2030، والطاقات الإيجابية المهمة للخريج وأهم مصادرها، إلى جانب التسويق الذاتي للخريج وإعداد سيرة ذاتية جذابة.// انتهى //10:53ت م0044

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الكلية التقنية بنجران تقيم لقاءً بعنوان " فرص العمل الواعدة في سوق العمل " لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.