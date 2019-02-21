السعودية اليوم / مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 1,024 صندوق تمر في منطقة العند بمحافظة لحج



لحج 16 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 21 فبراير 2019 م واس

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم 1,024 صندوق تمر في منطقة العند التابعة لمديرية تبن بمحافظة لحج، استفاد منها 6,144 فرداً.

وتأتي هذه المساعدات في إطار المشروعات المتعددة التي يقدمها المركز لأبناء الشعب اليمني في جميع محافظاته دون تمييز.

// انتهى //

10:36ت م

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لحج 16 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 21 فبراير 2019 م واسوزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم 1,024 صندوق تمر في منطقة العند التابعة لمديرية تبن بمحافظة لحج، استفاد منها 6,144 فرداً.وتأتي هذه المساعدات في إطار المشروعات المتعددة التي يقدمها المركز لأبناء الشعب اليمني في جميع محافظاته دون تمييز.// انتهى //10:36ت م0029

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