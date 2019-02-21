السعودية اليوم / تعليم صبيا ينظم ملتقى "اللغة الإنجليزية" الثاني



صبيا 16 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 21 فبراير 2019 م واس

افتتح مدير تعليم صبيا ضيف الله بن علي الحازمي أمس، ملتقى "اللغة الإنجليزية" الثاني ، وذلك بمسرح الإدارة للبنين وقاعة السمو للبنات بحضور عدد من المتخصصين والأكاديميين من جامعة جازان ومشرفي ومعلمي اللغة الإنجليزية.

وتضمن الملتقى العديد من أوراق العمل المتخصصة عن تدريس اللغة الإنجليزية من منظور جديد ، ودراسة عن التحصيل الدراسي لطلاب تعليم صبيا وفي أولى سنوات الجامعة .

واختتم الملتقى بتقديم العديد من التوصيات منها إعادة النظر في طرق تقييم الطلاب في الاختبارات في المرحلة الثانوية، والتأكيد على تبادل الخبرات والزيارات بين المدارس ذوات التحصيل الدراسي العالي والمدارس ذات الأداء المنخفض، ومحاولة إيجاد حلول لسد الفجوة بين مستويات الطلاب في مهارة اللغة الإنجليزية .

// انتهى //

10:35ت م

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صبيا 16 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 21 فبراير 2019 م واسافتتح مدير تعليم صبيا ضيف الله بن علي الحازمي أمس، ملتقى "اللغة الإنجليزية" الثاني ، وذلك بمسرح الإدارة للبنين وقاعة السمو للبنات بحضور عدد من المتخصصين والأكاديميين من جامعة جازان ومشرفي ومعلمي اللغة الإنجليزية.وتضمن الملتقى العديد من أوراق العمل المتخصصة عن تدريس اللغة الإنجليزية من منظور جديد ، ودراسة عن التحصيل الدراسي لطلاب تعليم صبيا وفي أولى سنوات الجامعة .واختتم الملتقى بتقديم العديد من التوصيات منها إعادة النظر في طرق تقييم الطلاب في الاختبارات في المرحلة الثانوية، والتأكيد على تبادل الخبرات والزيارات بين المدارس ذوات التحصيل الدراسي العالي والمدارس ذات الأداء المنخفض، ومحاولة إيجاد حلول لسد الفجوة بين مستويات الطلاب في مهارة اللغة الإنجليزية .// انتهى //10:35ت م0028

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