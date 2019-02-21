السعودية اليوم / مركز الملك سلمان للإغاثة يشارك بمعرض سفارة المملكة في باكستان



إسلام آباد 16 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 21 فبراير 2019 م واس

شارك مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في المعرض الذي أقامته سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية باكستان الإسلامية لإبراز العلاقات

وتضمن جناح المركز صوراً عن المشروعات الإغاثية والإنسانية المنفذة في باكستان، إضافة إلى توزيع تقرير مصور عن تلك الجهود وأفلام وثائقية ومطويات لما قدمه المركز من مشروعات إنسانية وإغاثية حول العالم، خاصة في اليمن.

وتجول زوار المعرض من إعلاميين ومسؤولين بالحكومة الباكستانية وفي مقدمتهم معالي رئيس مجلس الشيوخ السيناتور صادق سنجراني، واطلعوا على الجهود الإغاثية المقدمة للشعب الباكستاني، مشيدين بالدور الإنساني للمركز في رفع المعاناة عن المتضررين والمنكوبين جراء الكوارث الطبيعية في باكستان.

واطلع الزوار على جناح المركز، وما قدمه منذ إنشائه حيث وصلت مساعداته لـ 42 دولة في العالم، شملت القطاع الصحي والغذاء والدواء والحماية والرعاية للأمهات الحوامل والمرضعات والأطفال، وكذلك مركز الأطراف الصناعية والبرنامج السعودي لنزع الألغام "مسام"، إضافة إلى برنامج إعادة تأهيل الأطفال المجندين.

حضر الفعالية سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية باكستان الإسلامية نواف بن سعيد المالكي، وسفراء الدول العربية، وكبار المسؤولين بالحكومة الباكستانية ووسائل الإعلام ونخبة من المثقفين والكتاب.

// انتهى //

09:42ت م

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إسلام آباد 16 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 21 فبراير 2019 م واسشارك مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في المعرض الذي أقامته سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية باكستان الإسلامية لإبراز العلاقات السعودية الباكستانية بمناسبة زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله - إلى باكستان في الثاني عشر من فبراير عام 2019م.وتضمن جناح المركز صوراً عن المشروعات الإغاثية والإنسانية المنفذة في باكستان، إضافة إلى توزيع تقرير مصور عن تلك الجهود وأفلام وثائقية ومطويات لما قدمه المركز من مشروعات إنسانية وإغاثية حول العالم، خاصة في اليمن.وتجول زوار المعرض من إعلاميين ومسؤولين بالحكومة الباكستانية وفي مقدمتهم معالي رئيس مجلس الشيوخ السيناتور صادق سنجراني، واطلعوا على الجهود الإغاثية المقدمة للشعب الباكستاني، مشيدين بالدور الإنساني للمركز في رفع المعاناة عن المتضررين والمنكوبين جراء الكوارث الطبيعية في باكستان.واطلع الزوار على جناح المركز، وما قدمه منذ إنشائه حيث وصلت مساعداته لـ 42 دولة في العالم، شملت القطاع الصحي والغذاء والدواء والحماية والرعاية للأمهات الحوامل والمرضعات والأطفال، وكذلك مركز الأطراف الصناعية والبرنامج السعودي لنزع الألغام "مسام"، إضافة إلى برنامج إعادة تأهيل الأطفال المجندين.حضر الفعالية سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية باكستان الإسلامية نواف بن سعيد المالكي، وسفراء الدول العربية، وكبار المسؤولين بالحكومة الباكستانية ووسائل الإعلام ونخبة من المثقفين والكتاب.// انتهى //09:42ت م0023

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