السعودية اليوم / جامعة نجران تقيم فعاليات "أسبوع الشجرة"



نجران 16 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 21 فبراير 2019 م واس

أقامت كلية التربية، ممثلة في وحدة الأنشطة الطلابية، بجامعة نجران أمس، فعاليات أسبوع الشجرة ,التي هدفت إلى زيادة وعي الطلاب بأهمية المحافظة على الأشجار، وتدريبهم على الزراعة والتشجير، وذلك من منطلق زيادة المسطحات الخضراء والحفاظ على البيئة الجامعية.

وتضمنت الفعالية محاضرة عن طرق التشجير والزراعة، إلى جانب زيادة الوعي لدى الطلبة عن الأثر الايجابي للمحافظة على البيئة الجامعية، كما تم خلال الفعالية زراعة عدد من الأشجار من قبل طلاب الكلية.

وأكد عميد كلية التربية الدكتور راقع القحطاني أن هذا النشاط يعد سلسلة من النشاطات التي تحرص عليها وحدة الأنشطة الطلابية بكلية التربية, وذلك من منطلق زيادة وعي طلاب كلية التربية بالحفاظ على الأشجار والمسطحات الخضراء.

// انتهى //

09:26ت م

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نجران 16 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 21 فبراير 2019 م واسأقامت كلية التربية، ممثلة في وحدة الأنشطة الطلابية، بجامعة نجران أمس، فعاليات أسبوع الشجرة ,التي هدفت إلى زيادة وعي الطلاب بأهمية المحافظة على الأشجار، وتدريبهم على الزراعة والتشجير، وذلك من منطلق زيادة المسطحات الخضراء والحفاظ على البيئة الجامعية.وتضمنت الفعالية محاضرة عن طرق التشجير والزراعة، إلى جانب زيادة الوعي لدى الطلبة عن الأثر الايجابي للمحافظة على البيئة الجامعية، كما تم خلال الفعالية زراعة عدد من الأشجار من قبل طلاب الكلية.وأكد عميد كلية التربية الدكتور راقع القحطاني أن هذا النشاط يعد سلسلة من النشاطات التي تحرص عليها وحدة الأنشطة الطلابية بكلية التربية, وذلك من منطلق زيادة وعي طلاب كلية التربية بالحفاظ على الأشجار والمسطحات الخضراء.// انتهى //09:26ت م0021

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