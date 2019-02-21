السعودية اليوم / "فن إدارة الذات واكتشافها" دورة بجامعة نجران



نجران 16 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 21 فبراير 2019 م واس

أقامت جامعة نجران ممثلة بكلية التمريض أمس، دورة تدريبية بعنوان "فن إدارة الذات واكتشافها"، تهدف إلى تطوير الذات والتعرف على رغباتها، والتعريف بأهمية إدارة الذات والثقة بالنفس، وذلك بمقر الكلية.

وتناولت الدورة التي تستهدف طالبات الكلية، محاور الذات وكيفية التعامل معها، وكيفية تحديد الشخصيات وآلية التعامل، والتطرق إلى وسائل تطويرها من خلال الاستمرار في التعلم والاطلاع على كلّ ما هو جديد من التغيرات العلميّة التي تحدث، مع تحديد الهدف في الحياة واكتساب طرق جديدة للتعامل مع الضغوطات ومشاكل الحياة وإحداث التغيير في جميع النواحي، كما تم توزيع منشورات تعريفية عن تطوير الذات.

// انتهى //

09:14ت م

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نجران 16 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 21 فبراير 2019 م واسأقامت جامعة نجران ممثلة بكلية التمريض أمس، دورة تدريبية بعنوان "فن إدارة الذات واكتشافها"، تهدف إلى تطوير الذات والتعرف على رغباتها، والتعريف بأهمية إدارة الذات والثقة بالنفس، وذلك بمقر الكلية.وتناولت الدورة التي تستهدف طالبات الكلية، محاور الذات وكيفية التعامل معها، وكيفية تحديد الشخصيات وآلية التعامل، والتطرق إلى وسائل تطويرها من خلال الاستمرار في التعلم والاطلاع على كلّ ما هو جديد من التغيرات العلميّة التي تحدث، مع تحديد الهدف في الحياة واكتساب طرق جديدة للتعامل مع الضغوطات ومشاكل الحياة وإحداث التغيير في جميع النواحي، كما تم توزيع منشورات تعريفية عن تطوير الذات.// انتهى //09:14ت م0017

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