السعودية اليوم / "لاتحزن إن الله معنا" محاضرة بتعاوني العقيق غداً



الباحة 16 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 21 فبراير 2019 م واس

يُنظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة العقيق بالباحة غداً, محاضرة دينية بعنوان "لاتحزن إن الله معنا"، وذلك بجامع الروضة.

وتأتي المحاضرة التي يلقيها خالد بن محمد الشهري, ضمن البرامج والأنشطة الدعوية التي ينظمها المكتب بمحافظة العقيق.

// انتهى //

09:01ت م

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الباحة 16 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 21 فبراير 2019 م واسيُنظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة العقيق بالباحة غداً, محاضرة دينية بعنوان "لاتحزن إن الله معنا"، وذلك بجامع الروضة.وتأتي المحاضرة التي يلقيها خالد بن محمد الشهري, ضمن البرامج والأنشطة الدعوية التي ينظمها المكتب بمحافظة العقيق.// انتهى //09:01ت م0014

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.