شكرا لقرائتكم خبر عن مدير تعليم الشرقية يقف على المشاريع المتعثرة بالخفجي والان نبدء بالتفاصيل

تفقد مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور ناصر الشلعان المشاريع التعليمية بمحافظة الخفجي ووقف على عدد من مدارس البنين والبنات ونادي الحي بمحافظة الخفجي إلى جانب الوقوف على بعض المشاريع القائمة والمتعثرة.

والتقى الشلعان مع محافظ الخفجي محمد الهزاع ومدير مكتب التعليم منصور المضيبري وعدد من القيادات التعليمية ومنسوبي التعليم من طلاب ومعلمين، واطلع الشلعان أثناء الجولة التي رافقه خلالها مدير التخطيط خالد أبا حسين ومدير العلاقات العامة والإعلام سعيد الباحص على سير العملية التعليمية في عدد من مدارس البنين والبنات، واستمع من مدير مكتب التعليم بالخفجي لنبذة عن المشاريع التعليمية القائمة والمنفذة مؤخرا والمبادرات الناجحة والمتميزة، التي تقدمها بعض المدارس في محافظة الخفجي، وشملت زيارة الدكتور الشلعان الوقوف على بعض الفصول الدراسية ومتابعة تقديم الحصص وشرحها والاستماع لمداخلات الطلاب، إلى جانب تكريم عدد من المتميزين من المعلمين والطلاب في بعض المدارس.

كما اطلع الشلعان على أنشطة ومرافق نادي الحي بالخفجي وتعرف من مدير النادي سالم البقعاوي على البرامج، التي يقدمها في إطار أنشطته وفعالياته المقررة.

وأوضح الشلعان أن هذه الزيارة تأتي للوقوف على أوضاع مدارس البنين والبنات وتفقد احتياجاتها.