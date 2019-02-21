الضباب يغطي أبها

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جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - سعيد مشهور - أبها شهدت مدينة أبها منذ فجر اليوم الخميس، تدني درجات الحرارة وتواجداً للضباب بشكل كثيف حيث غطى المدينة وحجب الرؤية. وتشهد منطقة عسير منذ أيام، خاصةً المرتفعات، تقلبات جوية مختلفة وسط تواجد بشكل كثيف للضباب. ووثقت “متابعات الخليج 365” أجواء أبها وشدة الضباب.

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