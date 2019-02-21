شكرا لقرائتكم السلمي لـ “المواطن” : مكاسب اقتصادية متوقعة مع زيارة الأمير محمد بن سلمان إلى الصين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365- رائد عيد- الرياض

أكد الخبير السياسي رئيس المعهد الدولي للدراسات الإيرانية الدكتور محمد السلمي، أن زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى الصين تأتي في إطار الجولة الآسيوية التي شملت 3 دول هي باكستان والهند وأخيرًا بكين.

وأضاف السلمي في تصريح إلى “متابعات الخليج 365” أن الصين شريك استراتيجي وتجاري مهم للمملكة، فيما تعد الرياض المصدر الأول للنفط لدى بكين، كما أن هناك استثمارات ضخمة بين البلدين، متوقعًا أن تشهد الزيارة توقيع العديد من الاتفاقيات الاقتصادية والاستثمارية وكذلك سيكون هناك مشاريع صينية كبيرة في المملكة.

كما توقع السلمي أن تحظى بكين بحصة كبيرة من المشاريع السعودية التي تأتي في إطار رؤية 2030، مشيرًا إلى أن هناك توأمة بين الرؤية السعودية ومبادرة الحزام والطريق التي تعد أضخم مشروع اقتصادي صيني حول العالم، مؤكدًا أن السعودية والصين يستثمران بثقل كبير في ميناء جوادر الباكستاني أيضًا، بالإضافة إلى أن هناك تقارباً كبيراً في الرؤى بين البلدين للقضايا الإقليمية والدولية.



مختارات مباراة ليفربول ضد البايرن .. تقاعس ماني يُهدد حلم أصدقاء صلاح



لقطات استقبال الأمير محمد بن سلمان.. خيالة و21 طلقة ترحيبية وسلام وطني مختارات

شاركنا بتعليقك

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.