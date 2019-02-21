الان تتابع تنبيه متقدم بهطول أمطار رعدية على منطقة الباحة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الباحة- الخليج 365:

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً متقدماً عن هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار على منطقة الباحة، تشمل مدينة الباحة، ومحافظات العقيق, وبلجرشي, والمخواة والأجزاء المجاورة، تبدأ من الساعة الـ 12 ظهراً وتستمر حتى الساعة 7 مساءً.

من جهتها دعت الإدارة العامة للدفاع المدني بمنطقة الباحة، الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات وإتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.