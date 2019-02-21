أفضل سيارات (إس.يو.في) أمانا في 2019

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اختيار أفضل سيارة (إس.يو.في) في عوامل الأمان ليس أمرا سهلا نظرا لأن مفهوم السلامة يتألف من معايير عديدة مختلفة.

ونشر موقع (كار اند درايفر) Car and Driver قائمة بأفضل السيارت الكروس أوفر والرياضية (إس.يو.في) في عوامل الأمان معتمدا على تقييم منظمتين أمريكيتين رائدتين.

وتجرى الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة، وكذلك معهد التأمين على سلامة الطرق السريعة اختبارات تحطم للسيارات الجديدة.

وقال الموقع إن كل السيارات المذكورة بالقائمة حصلت على أعلى درجات في الاختبارات بالمنظمتين وهو اختبار تحطم من خمس نجوم بالإدارة الوطنية وجائزةPick+ التي يقدمها المعهد.

سوبارو كروستريك 2019: تشبه كروستريك شقيقتها سوبارو امبريزا، وقد سجلت درجات متميزة في اختبارات السلامة وتضع حزمة (آيسايت Eyesight) للسلامة ضمن خيارات الشراء.

سوبارو اسنت 2019: سيارة رياضية بثلاثة صفوف من المقاعد ومجهزة بمجموعة شاملة من عوامل الأمان في كل الفئات.

مرسيدس-بنز GLCكلاس 2019: نسخة 2019 لا تزال جزءا من الجيل الأول الذي ظهر في 2016، وتنتمي السيارة لفئة مركبات (إس.يو.في) صغيرة الحجم.

مرسيدس-بنز GLEكلاس 2019: كانت تعرف في السابق باسم ML وهي سيارة رياضية (إس.يو.في) تنتمي لفئة المركبات متوسطة الحجم ومن المتوقع أن يظهر الجيل الجديد منها في العام المقبل.

مازدا سي إكس 5 (2019): أدرجها موقع كار اند دريفر في قائمته لأفضل عشر سيارات كروس أوفر مدمجة..، وقد جعلت النسخة الجديدة 2019 بعض تجهيزات السلامة أساسية بكل الفئات.

هيونداي سانتافي 2019: انطلقت سانتافي في عام 2012، وتأتي النسخة الحالية ضمن الجيل الرابع، وقد حظيت بتغيير ملحوظ في التصميم الداخلي والخارجي.

كيا سورينتو 2019: تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الأغراض (إس.يو.في) متوسطة الحجم وتتميز بثلاثة صفوف للمقاعد بكل الفئات لكن تجهيزات السلامة المتعددة ليست أساسية بكل الفئات.

أكيورا RDX: ظهر إصدار 2019 بتعديل شامل في التصميم..، وبمحرك تربو جديد اربع اسطوانات، ومجموعة من تجهيزات السلامة بشكل اساسي في كل الفئات.



