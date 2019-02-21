تعليم صبيا تقرر التحقيق في مقطع صوتي لطالب يتهم معلمًا بضربه

وجّه مدير تعليم صبيا ضيف الله الحازمي، أمس الأربعاء، بالوقوف على حقيقة مقطع طالب من متوسطة الشريعة التابعة لمحافظة بيش.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تناقلت مقطعًا صوتيًّا لطالب يدرس بالمرحلة المتوسطة في إحدى المدارس التابعة لإدارة تعليم جازان، أكد فيه تعرضه للضرب المستمرّ من معلمه، ويناشد مدير مكتب التعليم بمحافظة بيش بالتدخل لإنقاذه، ومتسائلًا عن ما إذا كان هذا المعلم يمرّ بحالة نفسية جعلته يتصرف بهذا الأسلوب المخالف، بينما تابعت إدارة تعليم صبيا ما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن المقطع الصوتي لأحد الطلاب، ووعدت باتخاذ كل الإجراءات النظامية.

من جهته، أوضح المتحدث الرسمي لإدارة تعليم صبيا إبراهيم الحازمي، أن مدير تعليم صبيا، وجّه بتشكيل لجنة عاجلة للوقوف، اليوم الخميس، على التفاصيل التي وردت في مقطع الطالب المشتكي من معلمه، والتأكد من الملابسات الخاصة بهذه القضية، بما يضمن حفظ حقوق جميع منسوبي المدرسة معلمين وطلابًا. مضيفًا -في الوقت ذاته- أن إدارة التعليم تؤكد على ضرورة التعامل التربوي بين جميع منسوبيها.

وشدد المتحدث الرسمي لإدارة تعليم صبيا، على أن الإدارة ستتخذ جميع الإجراءات القانونية والنظامية تجاه أي مخالفات في هذا الشأن، وأن على كل منسوبي ومنسوبات الإدارة الالتزام بالتعليمات الصادرة من وزارة التعليم، التي تقضي بمنع ضرب الطلاب نهائيًّا.

