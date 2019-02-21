السعودية اليوم / إصابة 11 شخصًا في عملية طعن بالصين



بكين 16 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 21 فبراير 2019 م واس

ذكرت الشرطة في إقليم جيانجشي الصيني، أن 11 شخصًا جرحوا اليوم، في عملية طعن شرق البلاد.

وقالت الشرطة: "إنه تم إلقاء القبض على المشتبه به وهو رجل/ 33 عامًا/ يعاني من مشكلات نفسية سابقة، عقب الهجوم الذي وقع في مدينة جيان.

وأضافت أن من بين ضحايا الهجوم أطفالا، ولا توجد إصابات تهدد حياتهم. وفي فبراير 2018، قُتلت امرأة وجرح 12 شخصًا في هجوم بسكين بأحد مراكز التسوق في بكين، وفي يوليو 2017، قتل شخصان وأصيب تسعة في هجوم بسكين على وول مارت، جنوب الصين.

// انتهى //

09:01ت م

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بكين 16 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 21 فبراير 2019 م واسذكرت الشرطة في إقليم جيانجشي الصيني، أن 11 شخصًا جرحوا اليوم، في عملية طعن شرق البلاد.وقالت الشرطة: "إنه تم إلقاء القبض على المشتبه به وهو رجل/ 33 عامًا/ يعاني من مشكلات نفسية سابقة، عقب الهجوم الذي وقع في مدينة جيان.وأضافت أن من بين ضحايا الهجوم أطفالا، ولا توجد إصابات تهدد حياتهم. وفي فبراير 2018، قُتلت امرأة وجرح 12 شخصًا في هجوم بسكين بأحد مراكز التسوق في بكين، وفي يوليو 2017، قتل شخصان وأصيب تسعة في هجوم بسكين على وول مارت، جنوب الصين.// انتهى //09:01ت م0011

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