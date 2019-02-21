السعودية اليوم / غرفة نجران وبنك التنمية الاجتماعية يقيمان لقاءً للتعريف ببرامج البنك



نجران 16 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 21 فبراير 2019 م واس

أقامت الغرفة التجارية الصناعية بنجران، ممثلة بفرع محافظة حبونا، بالتعاون مع بنك التنمية الاجتماعية بالمنطقة أمس، لقاءً استهدف قطاع الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمبادرين الجدد، وذلك بمستشفى حبونا العام.

وتناول اللقاء التعريف ببرامج الدعم المقدمة من بنك التنمية الاجتماعية، وآلية التقديم وإجراءات الحصول على التمويل، والثقافة المالية والعمل الحر، إضافة إلى الإجابة على استفسارات الحضور عن الفرص والبرامج التي يقدمها بنك التنمية الاجتماعية.

// انتهى //

08:40ت م

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نجران 16 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 21 فبراير 2019 م واسأقامت الغرفة التجارية الصناعية بنجران، ممثلة بفرع محافظة حبونا، بالتعاون مع بنك التنمية الاجتماعية بالمنطقة أمس، لقاءً استهدف قطاع الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمبادرين الجدد، وذلك بمستشفى حبونا العام.وتناول اللقاء التعريف ببرامج الدعم المقدمة من بنك التنمية الاجتماعية، وآلية التقديم وإجراءات الحصول على التمويل، والثقافة المالية والعمل الحر، إضافة إلى الإجابة على استفسارات الحضور عن الفرص والبرامج التي يقدمها بنك التنمية الاجتماعية.// انتهى //08:40ت م0010

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