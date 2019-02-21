السعودية اليوم / المجلس الصحي السعودي يوقع مذكرة تفاهم مع جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز

الرياض 16 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 21 فبراير 2019 م واسوقّع المجلس الصحي السعودي مذكرة تفاهم مشتركة مع جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز في مجالات تطوير الوسائل والبحوث والدراسات ذات الصلة بأعمال المجلس.ومثل المجلس الصحي في التوقيع على الاتفاقية أمينه العام الدكتور نهار بن مزكي العازمي وعن الجامعة معالي مديرها الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله الحامد مدير الجامعة.وأكد الدكتور العازمي أن الاتفاقية ستسهم بمشيئة الله في فتح آفاق جديدة وبداية تعاون حقيقي واستشراف الفرص التي تعود بالمنفعة على كفاءة النظام الصحي من خلال المبادرات التي يديرها المجلس الصحي السعودي وجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز وذلك بالاستفادة من الخبرات الأكاديمية للجامعة، مضيفاً أن المجلس يعمل دوماً على توطيد العلاقات مع مختلف الجهات الحكومية والتعليمية والجمعيات العلمية والخيرية الفاعلة ودورها الفاعل في خدمة الوطن والمواطن، بما يحقق رؤية المملكة 2030 في الشراكة والتكامل بين مختلف قطاعات الدولة.وأشاد الدكتور العازمي بما تقدمة جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز في خدمة المجتمع، وما تبذله للارتقاء بالخدمات التعليمية المقدمة في المملكة حيث تتمتع الجامعة بالعديد من التخصصات الأكاديمية والخبرات الميدانية التي تأتي في مصلحة الوطن والفرد والإنجازات التي حققتها الجامعة رغم حداثة عمرها، متطلعاً إلى أن تكون هذه الشراكة الاستراتيجية مع الجامعة قائمة على توحيد الجهود وتسخير الإمكانيات المادية والبشرية بين المجلس والجامعة، إضافة إلى التنسيق في مجال البحوث والدراسات، وعقد المؤتمرات والندوات العلمية وورش العمل بشأن القضايا التي تخدم مجالات عمل الطرفين.من جانبه أكد الدكتور الحامد أن الجامعة تسعى دائمًا إلى التعاون مع مؤسسات المجتمع المختلفة، نظراً لما تملكه الجامعة من إمكانات مادية وبشرية وخبرات إدارية وأكاديمية، يمكن أن تستفيد منها مؤسسات المجتمع العامة والخاصة.وبين الحامد أن اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين الجامعة والمجلس الصحي السعودي تهدف لبناء علاقة متميزة بينهما تؤدي إلى استثمار مشترك للإمكانات المادية والبشرية؛ من خلال العمل المشترك في مجالات متعددة كتطوير وسائل ومجالات البحوث ذات الصلة بأعمال المجلس، والتعاون في مجال البحوث والدراسات وعقد المؤتمرات والندوات العلمية وإقامة الدورات التدريبية وورش العمل بشأن القضايا المشتركة وإنشاء برامج أكاديمية تأهيلية متخصصة بالإضافة إلى الخدمات الاستشارية.حضر مراسم التوقيع الأمين العام المساعد للمجلس الصحي السعودي الدكتور عبدالله بن عوض الحريري ، ومدير عام إدارة تنسيق أعمال المجلس عبدالله بن صالح الملحم ، وعميد معهد البحوث والخدمات الاستشارية الدكتور مبارك الحربي ، ووكيل معهد البحوث والخدمات الاستشارية الدكتور باتل الوقاع ، وعدد من المسؤولين بالمجلس .// انتهى //08:38ت م0009