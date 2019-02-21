شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يصل إلى الصين في زيارة رسمية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - «واس» (بكين) وصل ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير وصل ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز إلى بكين صباح اليوم في زيارة رسمية لجمهورية الصين الشعبية. وكان في استقبال ولي العهد لدى وصوله المطار نائب رئيس المجلس الاستشاري والسياسي في جمهورية الصين الشعبية السيد خي لي فونغ، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الصين تركي الماضي، والسفير الصيني لدى المملكة لي هوا شين، وعدد من المسؤولين. صور Advertisements صور صور صور



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